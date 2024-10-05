Молоденькой девчонкой, сразу после окончания школы № 7, в Шумерлинский политехнический техникум пришла Анна Петровна Крылова — ныне заместитель директора по учебно-производственной работе. После школы она собиралась получить медицинское образование, но обстоятельства сложились иначе: девушка потеряла отца и, чтобы не оставлять маму одну, временно устроилась работать секретарем. Временное затянулось уже на более чем 42 года, и техникум по праву стал для Анны Петровны вторым родным домом.

В начале ее трудовой деятельности двумя объединенными образовательными учреждениями — училищами № 6 и № 10 — заведовал Евгений Алексеевич Соломин. «Это были очень насыщенные времена. Мы с коллегами везде участвовали, у нас проводились и хоры, и различные конкурсы среди работников. Мы часто выезжали в Чебоксары. Я быстро влилась в дружный коллектив и осталась здесь на всю трудовую жизнь», — вспоминает А.П. Крылова.



В 2001 году Анна заочно окончила Сарапульский промышленно-экономический техникум и получила квалификации техника-технолога, экономиста. В 2009 году окончила институт экономики и связям с общественностью по специальности «Экономика и управление на предприятии», а в 2021-м получила диплом о профессиональной переподготовке в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева по программе «Государственное и муниципальное управление».



За время работы в техникуме Анна Петровна была и инженером по охране труда, и заместителем директора по административно-хозяйственной части, а с 2013 года стала занимать нынешнюю должность и работать непосредственно со студентами. А.П. Крылова координирует работу всех видов практической подготовки студентов, на ней — проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена, профессиональная подготовка и переподготовка не только студентов техникума, но и желающего освоить новую профессию взрослого населения. Совместно с руководством учреждения она принимает участие в развитии материально-технической базы, в оснащении учебно-производственных мастерских новым оборудованием.



Студенты техникума активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и занимают призовые места на уровне республики. Все они очень разные: есть ответственные и дисциплинированные, есть и требующие внимания. Какими бы они ни были, преподаватели с многолетним стажем стараются всех сплотить, стимулировать в учебе и сделать из них хороших специалистов.



«У нас отличные мастера производственного обучения, да и в целом замечательный коллектив, в котором царит теплая атмосфера. Работа со студентами наполняет нас энергией, и мы сами становимся моложе.



К сожалению, техникум испытывает трудности с материально-технической базой. Хотелось бы, чтобы у нас было более совершенное оборудование. Чтобы ребята, прежде чем пойти на производство, видели это оборудование в стенах своего образовательного учреждения.

Мы работаем над улучшением материально-технической базы. У нас хорошие мастерские, созданы лаборатории поваров, недавно открылся IT-куб, помещение для которого мы подготовили совместными усилиями всего коллектива. Но, конечно же, хотелось бы еще более интенсивного развития», — делится Анна Петровна.



За многолетний добросовестный труд и большую работу по обучению и воспитанию обучающихся А.П. Крылова отмечена благодарственными письмами администрации города Шумерли, регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Чувашской Республике, нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации». Кроме наград по основной деятельности, награждена Почетной грамотой ЦИК Чувашии, благодарностью председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой. Это результаты ее работы в качестве председателя одной из участковых избирательных комиссий г. Шумерли.



В теплое время года вечера после насыщенных рабочих дней А.П. Крылова любит проводить на дачном участке. Смена вида деятельности позволяет восстановить душевные силы и отвлечься от тревожных мыслей, ведь с августа 2022 года единственный сын Крыловых, Петр, служит в зоне СВО. После окончания Шумерлинского политехнического техникума сын отслужил в армии, прошел Чечню, а теперь выполняет боевой долг на специальной военной операции. «Дай Бог, чтобы все ребята вернулись домой, чтобы всё поскорее закончилось и мы все жили в мире и согласии», — говорит Анна Петровна.



Супруг А.П. Крыловой, Сергей Александрович, работает водителем-инкассатором в Сбербанке. На радость Крыловым подрастает четырехлетний внук Савелий.



В канун профессионального праздника Анна Петровна желает всем учителям громаднейшего здоровья, чтобы дети, студенты и учащиеся их очень уважали и никогда не огорчали, чтобы учителя и преподаватели с радостью ходили на работу и получали удовольствие от общения с молодежью, ведь, что бы ни говорили, молодежь у нас самая лучшая!

Татьяна Александрова.