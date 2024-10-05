Ирина Хомская: «Успехам учеников радуюсь больше, чем своим»

5 октября свой профессиональный праздник отметят представители одной из самых благородных, требующих большой отдачи и терпения профессий — учителя. Это люди с большой буквы, которые не просто передают ученикам свои знания, но и вносят огромный вклад в становление каждого из них. Наряду со школьными учителями этот праздник отмечают и преподаватели других учебных заведений. В этот раз газета решила рассказать о ярких представителях Шумерлинского политехнического техникума, которые на днях отмечали День среднего профессионального образования.

Вот уже 36-й год в сфере образования неизменно трудится преподаватель физики Ирина Юрьевна Хомская. Для выпускницы школы № 7 выбор профессии никогда не представлял никаких сложностей — о том, что станет учителем, она думала еще в детском саду. Когда девочка пошла в первый класс, у нее уже появилась своя ученица — подруга двумя годами младше, которую Ирина полностью подготовила к школе, научив и читать, и писать, и считать.



В школе И.Ю. Хомская была активисткой — пела в вокальной группе, в хоре, танцевала, участвовала в смотрах строя и песни, ходила на различные кружки… А еще она была отличницей и расстраивалась даже тогда, когда получала четверки.



Окончив школу с серебряной медалью, Ирина подала документы в Арзамасский педагогический институт имени А.П. Гайдара на физико-математический факультет. Сдала два экзамена, приехала домой и сообщила маме, что поступила. Впрочем, мама нисколько не удивилась, потому что всегда была уверена в способностях своей дочери.



К окончанию института Ирина вышла замуж за шумерлинца и вернулась на малую родину. В поиске работы обратилась в городской отдел образования, где ей предложили единственное вакантное место преподавателя физики в профессиональном училище № 6. Позже ее не раз приглашали на работу в школу, но она так полюбила свое место работы, что оно стало единственным в жизни. Как отмечает Ирина Юрьевна, ей очень нравится работать с повзрослевшими детьми, о чем она часто говорит и своим студентам.



Сегодня И.Ю. Хомская — профессионал своего дела, но она до сих пор благодарна своим наставникам — преподавателям шестого училища — Римме Ивановне Никитиной, Нине Егоровне Бабаевой, Тамаре Александровне Даниловой, которые научили ее очень многому. С теплотой отзывается преподаватель и о бывшем директоре училища Илье Денисовиче Белове, научившем тому, каким должен быть учитель, и поддерживавшем в любых начинаниях.



За годы работы Ирина Юрьевна удостоилась различных наград. Одной из первых была почетная грамота городского отдела образования. В 2004 году И.Ю. Хомская принимала участие в городском конкурсе «Учитель года», а чуть позже — в конкурсе по проектной деятельности, впервые представив жюри проект своего студента «Перевод учебных автомобилей с бензина на газовое топливо: целесообразность». Позже они выступали с этим проектом на республиканском уровне и ее ученик Анатолий Давыдов занял 1-е место. И.Ю. Хомская была награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации, а спустя несколько лет — нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации».



Одним из высоких достижений педагога стала победа в республиканском конкурсе «Профессионал года — 2010». Ирина Юрьевна считает, что своей победой она обязана и руководству техникума, и коллегам — они очень ее поддержали. Кстати, командный дух — отличительная черта сплоченного коллектива техникума, ведь когда кто-то принимает участие в различных конкурсах, друг другу помогают все.



Больше, чем своим достижениям, Ирина Юрьевна радуется успехам учеников. «Я горжусь своими студентами. Они выступают на различных конкурсах, конференциях, фестивалях, и я как наставник нацеливаю их только на победу», — делится преподаватель.



Среди учеников Ирины Юрьевны множество призеров и победителей конкурсов, олимпиад различного уровня. Самым высоким достижением можно считать победу на всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия», где ее студент Роман Лаврентьев дважды становился победителем в номинации «Интеллектуальная собственность — будущее моей страны» (2019 и 2020 годы). Эту победу можно назвать и событием республиканского масштаба, ведь до сих пор в республике среди студентов не было ни одного победителя конкурса такого уровня.



Как куратор Ирина Юрьевна старается воспитывать в ребятах прежде всего ответственность и дисциплинированность. В последние годы возросла и роль патриотического воспитания, поэтому они совместно с советником директора по воспитанию работают над патриотическим проектом.

За годы работы у Ирины Юрьевны, как и всех людей, бывало всякое: и минуты радости, и огорчения, но она ни разу не пожалела, что выбрала профессию учителя, и ни в одной другой сфере себя просто не представляет. На работе она растворяется в профессиональной деятельности, помимо преподавательства проявляет себя и как руководитель студенческого научного общества.



Своеобразной отдушиной для И.Ю. Хомской являются сад и огород, до участка она добирается на велосипеде. Смена деятельности и физические нагрузки позволяют отдохнуть как нельзя лучше. Этому же способствует и общение с близкими. Кстати, муж Ирины Юрьевны, Виктор Николаевич, — выпускник училища № 6, ныне работает в строительной сфере. Сын, как и мама, окончил школу с серебряной медалью, а затем — Волгоградскую академию МВД. Сейчас работает в Чебоксарах экспертом-криминалистом.

Татьяна Александрова.