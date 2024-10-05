Даруя свет своей души…

Школьные учителя – это люди особого склада. Каждый из них – индивидуальность, у каждого свой подход «сеять разумное, доброе, вечное», своя методика преподавания. Но все они едины в одном – в своей безграничной преданности избранной профессии и в искренней любви к детям.

В гости к заслуженному учителю Чувашии Анне Дмитриевне Дмитриевой мы приехали в Юманаи незадолго до ее 90-летнего юбилея. И наговорились вдоволь! Общаться с человеком интересной судьбы, за плечами которого почти полувековое служение школе, ученикам, педагогике, — всегда познавательно и увлекательно.

Светлый ум и хорошая память — неизменные спутники жизни нашей героини. Она и сегодня без запинки декламирует русскую классику наизусть, причем не только стихи, но и прозу, помнит поименно своих учителей, преподавателей, коллег, учеников. И не устает благодарить судьбу за счастливую, полную радости и открытий жизнь.



Анна Дмитриевна родилась в 1934 году в деревне Топтулы Цивильского района и была самой старшей в многодетной семье. Родители — простые колхозники — растили семерых детей, так что все тяготы предвоенного и послевоенного лихолетий она помнит как сейчас. «Нашей семье повезло — отец вернулся с войны живым. Он воевал под Москвой, после ранения был оставлен служить при Кремле», — рассказывает Анна Дмитриевна. В ее памяти навсегда остались яркие впечатления от той встречи с родителем в мае 1945 года: «Я пришла со школы, увидела отца, застеснялась и спряталась за печкой». Судьбу будущего заслуженного учителя Чувашии невольно предопределили близкие родственники: тети и дяди со стороны матери успешно посвятили себя педагогике. «В детстве, — вспоминает Анна Дмитриевна, — моим любимым занятием было играть в школу: я рассаживала подружек и кукол за воображаемые парты и неизменно выступала в роли учительницы».



После семилетки она поступила в Цивильское педагогическое училище на пионерское отделение, где, кроме пионервожатых, готовили учителей начальных классов. Училась с интересом, на курсе была одной из лучших. После окончания, в 1954 году, по распределению приехала в Юманайскую среднюю школу и приступила к работе в должности старшей пионервожатой.



«Мне посчастливилось попасть в коллектив настоящих профессионалов своего дела, — говорит Анна Дмитриевна, — где каждый был уникальным учителем». Уже в те времена Юманайская школа была одной из лучших в районе, а в конце 50-х годов школьная дружина им. А. Маресьева стала одной из передовых в республике. «Это заслуга всего высокопрофессионального коллектива», — констатирует сегодня ветеран педагогического труда.



Через четыре года А.Д. Дмитриева приняла учительство в начальных классах. К тому времени она уже вышла замуж за коллегу – учителя математики Николая Игнатьевича Михайлова. О супруге Анна Дмитриевна вспоминает с особой теплотой: в любви и уважении друг к другу они прожили более пятидесяти лет, вплоть до его кончины, воспитали пятерых детей – четырех дочерей и сына, всем дали образование, вывели в жизнь. Супруги были единомышленниками, всегда и во всем поддерживали друг друга.



Во время нашего общения Анна Дмитриевна уважительно вспоминала своих бывших коллег, учеников и других сыгравших в ее жизни немаловажную роль людей. Наставником в профессии она по праву считает учителя русского языка и литературы Манефу Викторовну Ластухину. Эта уникальная женщина с непростой судьбой трепетно передавала любовь к преподаваемым ею предметам не только ученикам, но и коллегам. «Манефа Викторовна вела кружок русского языка для учителей, — рассказывает Анна Дмитриевна. – Делала она это так увлекательно, что новых занятий мы ждали с нетерпением и относились к ним очень серьезно. Мы не только готовили домашние задания, но и писали контрольные работы, сдавали экзамены». По признанию Анны Дмитриевны, именно тогда она всерьез увлеклась русской словесностью, стала много читать специальной и художественной литературы. В 1964 году она поступила в Чувашский пединститут на заочное отделение филологического факультета, по окончании которого с полным правом приступила к преподаванию русского языка и литературы в средних и старших классах.



В методику преподавания предметов молодая учительница всегда старалась внести что-то новое, передовое и, как сказали бы сейчас, авторское. Уроки старалась проводить интересно, смело выходила за рамки учебной программы, стремилась выработать в учениках умение думать, рассуждать, формулировать свою точку зрения. И это педагогу успешно удавалось. А.Д. Дмитриевой была разработана система уроков внеклассного чтения по русской литературе для 5-10 классов с использованием новых тогда форм работы: уроков-зачетов, уроков-диспутов. По теме «Организация уроков внеклассного чтения» юманайская учительница выступала на республиканских педагогических чтениях, на курсах усовершенствования учителей.



По долгу службы она всегда много читала, и не только литературу по школьной программе, но и современных авторов. Много лет выписывала «Роман-газету» и была в курсе всех литературных новинок. Со временем А.Д. Дмитриева вошла в число образцовых учителей. Приказом директора школы ее уроки были объявлены открытыми для словесников района. Это значило, что в любой день коллеги из других школ могли присутствовать на ее уроках. «Это обязывало, дисциплинировало, способствовало зарождению новых идей», — признается Анна Дмитриевна.

Во время урока учительница ввела за правило устраивать пятиминутки на свободные темы. Такие отвлеченные беседы любили и учитель, и ученики. Педагогом она была строгим, но справедливым. Ребята к ней тянулись и доверяли. К слову, родным детям Анна Дмитриева как учитель никаких поблажек никогда не делала, скорее, напротив, спрашивала с большей требовательностью и строгостью. Трое из пятерых детей Анны Дмитриевны и Николая Игнатьевича пошли по стопам родителей и получили педагогическое образование. На сегодня учительский стаж трудовой династии Дмитриевых-Михайловых составляет более 700 лет! Благодаря своему твердому и неравнодушному характеру, на протяжении многих лет Анна Дмитриевна вела большую общественную работу: неоднократно избиралась председателем профкома учителей, членом райкома и обкома профсоюзов педагогических работников, председателем женсовета, секретарем товарищеского суда сельского поселения. Принципиальная и справедливая, она везде была на своем месте, безоговорочно и преданно служила людям. За достигнутые успехи в работе А.Д. Дмитриева была награждена грамотами Шумерлинского горкома профсоюза учителей и роно, Почетной грамотой Министерства народного образования Чувашской АССР, знаком «Победитель социалистического соревнования», медалью «За трудовую доблесть». В 1978 году А.Д. Дмитриевой было присвоено почетное звание заслуженного учителя Чувашской АССР.



В 1988 году педагог вышла на заслуженный отдых, но любимую работу не оставила. Последняя запись в трудовой книжке датируется 31 декабря 1999 года. Отличительная черта нашей героини — неравнодушие. К людям, к событиям, к жизни. И сейчас, в свои 90, Анна Дмитриевна по-прежнему в строю. Она всегда в курсе того, что происходит не только в семьях детей и внуков, но и в школе, в селе, в стране и в мире. Ей не доставляет труда проводить своеобразную политинформацию для своих односельчан, или уроки современной истории, как она сама их называет. В хорошую погоду для юманайцев элегантного возраста такие душевные посиделки стали доброй традицией. Анна Дмитриевна окружена вниманием и заботой родных людей. На сегодня у нее 12 внуков и 25 правнуков! Живет она вместе с сыном Владимиром и его супругой Ларисой. Их хлебосольный и радушный дом, как и в былые времена, всегда открыт для гостей, особое место среди которых занимают ученики хозяйки. Бывшие девчонки и мальчишки регулярно приезжают к любимой учительнице, дарившей им долгие-долгие годы свет своей доброй души.

Ольга Дмитриева.