Батарейки отправятся на правильную утилизацию

В сентябре редакция объявила трехмесячную акцию по сбору использованных батареек, посвященную Году экологии в Чувашской Республике. Подготовив специальную тару и поставив ее на видное и удобное для наших подписчиков и посетителей место мы не предполагали, что количество батареек будет расти такими темпами!

Конечно, люди заглядывали к нам за газетой, подписаться или подать объявление и приносили с собой по несколько батареек. Примерно такую же лепту внесли и продолжают вносить и работники редакции.



А вот самый большой вклад в сохранение природы и экологии сделали работники и воспитанники детского сада № 4 «Ладушки», которые заглянули к нам на экскурсию и принесли с собой аж несколько контейнеров с батарейками. Огромное им за это спасибо!



Акция между тем продолжается. И если вы изломали всю голову, куда же деть использованные батарейки, приносите их к нам, а мы потом отправим их на правильную утилизацию.



Буквально через месяц мы поделимся с вами, сколько нам удалось собрать. Ну, а пока приглашаем вас присоединиться к нашей благородной акции по сбережению природы.

Татьяна Александрова.