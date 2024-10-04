Жители Чувашии могут стать участниками V Международной премии «Экология – дело каждого». Это премия Росприроднадзора за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы, выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению

к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. Принять участие могут

не только дети, но и взрослые.

В новом сезоне премии представлено 12 творческих номинаций, две из которых – для командной работы. Участники смогут сказать свое слово в защиту природы в различных формах: видеоролика, музыкального произведения, рисунка, исследования, рассказа о природе родного края, а также через историю о спасении животных, мультфильм, документальный фильм и многими другими способами. Приём заявок продлится вплоть до 1 апреля 2025 года. Победители и призеры получат дополнительные баллы при поступлении в российские вузы, возможность бесплатного обучения, а также ценные призы и путевки на море.