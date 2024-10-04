26 сентября в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялось торжественное открытие Х Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир». В рамках торжественной церемонии состоялось вручение наград конкурса «Книга года – 2024», в котором участвовали 200 изданий 82-х издательств и издающих организаций из 38 регионов России. Как сообщают организаторы, это рекордные показатели за последние 5 лет.

Чувашское книжное издательство удостоено диплома III степени конкурса «Книга года» в номинации «Лучшее художественно-полиграфическое решение» за книгу-альбом «Чувашская быль Галины Изратовой». Это издание знакомит с творчеством скульптора, художника, педагога и коллекционера, члена Союза чувашских художников Г.В. Изратовой (1957—2016).



В разные годы диплома конкурса «Книга года» на рязанской земле были удостоены альбомы «Живопись, эмаль, графика, монументальное искусство» Праски Витти, «Мой старый добрый дом… Записки художника» Анатолия Рыбкина, «Природа Чувашии», «Художник Станислав Юхтар», «Иван Яковлевич Яковлев – великий просветитель» Федора Козлова и Евгения Касимова, брошюра «Берегите детей», «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» Олега Андреева, Марины Широковой, Евгения Касимова, Федора Козлова, увидевшие свет в Чувашском книжном издательстве.



О. Иванова.