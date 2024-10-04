Человек удивительной судьбы

5 октября исполняется 100 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР Вениамина Фёдоровича Николаева.

Родился он в селе Ходары. Учился в школе, открытой И.Н. Ульяновым.

8 августа 1942 года 17-летний паренёк был призван на фронт. Вениамин Фёдорович служил линейным надсмотрщиком 452-го отдельного ордена Красной Звезды линейного батальона связи 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Поставленные командованием задачи выполнял отважно, под сильным огнём противника быстро находил и устранял повреждения на линии связи, своевременно обеспечивал переговоры. За свои героические поступки В.Ф. Николаев был награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной звезды.



С 1945 по 1949 годы В.Ф. Николаев проработал в магазине. С утра до вечера он за прилавком обслуживал покупателей, а к ночи дома усаживался за книги. Несмотря на занятость, он находил время почитать соседям свежие газеты и журналы, поговорить с ними по душам о житье-бытье. Передавать людям знания, просвещать их было страстью Вениамина Федоровича и, как он сам понимал в минуты раздумий о будущем, являлось его призванием.



Ходарские коммунисты заметили стремления В.Ф. Николаева. В 1949 году Вениамин Фёдорович начал работать в скромной должности сельского библиотекаря. В 1959 году заочно окончил Елабужский библиотечный техникум. Библиотека в то время находилась в старом здании, была одной из запущенных в Шумерлинском районе. Засучив рукава Николаев принялся за дело: убрался в помещении библиотеки, заделал глиной дыры в подгнивших стенах, вывесил лозунги, изготовил стеллажи и разложил на них книги по алфавиту и отраслям знаний.



Вскоре библиотеку перевели в новое помещение клуба. Хлопотливый Вениамин Федорович сделал здесь всё, чтобы читатели чувствовали себя как в храме культуры. В библиотеке был организован совет библиотеки, куда входили учащиеся, учителя, жители села. Была собрана группа книгонош — у каждого из них был свой участок в 10 домов, куда они доставляли заказанные библиотечные книги. Помимо этого, они бывали и на фермах, и даже на полях у трактористов.



Когда Вениамин Фёдорович начал работать в библиотеке, читателей было немного. Его это очень огорчало, он считал, что следовало иметь читателей в каждой семье. Чтобы привить односельчанам любовь к чтению, Вениамин Фёдорович сам ходил в дома жителей села, с жаром рассказывал им о пользе чтения, об интересных и полезных книгах в библиотеке, о том, как выручают знания в жизни и труде. В Пилешкасах, например, весной и осенью уменьшался приток читателей, так как в ненастную погоду им было трудно добираться до Ходар. Тогда Николаев открыл в Пилешкасах передвижную библиотеку. Так Вениамин Фёдорович добивался того, что библиотечную книгу стали читать в каждой семье.



Многое сделал он и для увеличения фонда библиотеки. В 1960-е годы при библиотеке был открыт университет культуры. На занятиях квалифицированные лекторы учили читателей, как кроить, вышивать, как воспитывать малышей и оберегать их от болезней. Заведовал университетом сам Вениамин Фёдорович.



Ходарская сельская библиотека проводила под руководством В.Ф. Николаева среди сельских тружеников многогранную культурно-просветительную работу. В 1961 году по результатам республиканского смотра-конкурса библиотека была признана лучшей в республике. Статьи о работе Ходарской библиотеки печатались в «Правде», «Культуре», «Огоньке». Не раз В.Ф. Николаев выдвигался депутатом в местный совет. Скромный труд его был отмечен в Москве — в 1965 году Вениамину Федоровичу присвоили звание заслуженного работника культуры РСФСР. Он сделал Ходарскую сельскую библиотеку известной по всей Чувашии.



Летом 1970 года в библиотеке открылось детское отделение. Заведовала им Маргарита Николаевна Николаева (Иконникова). Вот как она вспоминала эти годы и работу с Вениамином Фёдоровичем: «Весной 1970 года я приехала в родное село из Красноярска. Там мне пришлось по комсомольской путевке работать на строительстве алюминиевого завода. Летом того же года при сельской библиотеке в Ходарах открылось детское отделение, и меня пригласили поработать библиотекарем. Я согласилась. Считаю, что мне посчастливилось работать два года в библиотеке с таким замечательным профессионалом своего дела. Это был очень умный, тактичный и воспитанный человек. В 1970-е годы в библиотеке был определенный план выдачи книг. Я помню, в библиотеку постоянно приходило много читателей. Одними из активных читателей детского отделения были Семеновы Ира и Юра, Немаков Владислав, Мигушов Юрий. Они набирали книги целыми сумками».



Вениамин Фёдорович Николаев вёл в селе и активную общественную работу. В 1959 году, когда возникла идея постройки памятника сельчанам, не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны, он попросил правление колхоза выделить нужное количество щебня, цемента и кирпича. Выделили 200 рублей из средств самообложения. Совместно с председателем сельского совета Яковом Филипповичем Мозяковым и председателем колхоза Петром Ивановичем Ногаевым Вениамин Фёдорович начертил проект памятника. После постройки сам вырезал пятиконечную звезду для шпиля, затем совместно с В.В. Ильиным написал в специальных рамках данные погибших воинов.



В 1970 году В.Ф. Николаев был награжден медалью «За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В его копилке были и медаль «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», юбилейные медали, орден «Знак Почёта», медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР». Он неоднократно удостаивался почётных грамот различного уровня.

Вплоть до своей смерти Вениамин Федорович проработал в любимой библиотеке, вел активную общественную работу. Умер он 18 ноября 1972 г. Но и по прошествии более 50 лет со дня его ухода из жизни с благодарностью и почтением вспоминают жители Ходар своего удивительного земляка.



С. Николаев, библиотекарь Ходарской школы им. И.Н. Ульянова.