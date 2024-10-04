Успех учащихся секции «Вертикаль»

24 сентября в Моргаушском муниципальном округе состоялся республиканский фестиваль воздушных змеев, в котором приняла участие команда секции «Вертикаль» ДДМТ. Школьники от 7 до 17 лет соревновались в пяти классах: плоские змеи, объемные змеи, управляемые змеи, демонстрационная модель, экспериментальная модель.



Весь день стояла солнечная погода, а почти полное отсутствие ветра заставляло ребят заниматься спринтерским бегом, так что они на деле ощутили, что такое технический спорт. Но всё равно после стартов все были радостными и удовлетворенными результатами.

В итоге шумерлинские ребята заняли 1-е место в классе плоских змеев, 3-е место в классе экспериментальных змеев и 3-е командное место.



С. Виноградов.