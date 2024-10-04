История силы и творчества

Я социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 2. Среди моих подопечных есть люди с очень интересной судьбой, яркими талантами. Одной из них является Наталья Рафаиловна Курочкина.

Родилась она в 1954 году. В годовалом возрасте заболела – тогда в СССР началась эпидемия детского полиомиелита. Вылечить девочку не удалось, и она стала инвалидом с раннего возраста. Несмотря на это, Наталья Рафаиловна вышла замуж и родила сына. В возрасте 20 лет устроилась на работу в Шумерлинский мебельный комбинат оператором конвейера. В 23 года она начала вязать, брала заказы.



Мастерица в разные годы в своем творчестве использовала разнообразные материалы: создавала драконов из бумаги, цветы из холодного фарфора, затем перешла на бисер и жгутовую филигрань.

Наталья Рафаиловна проявила себя в международных конкурсах и выставках, представляя свои поделки в таких странах, как Япония, США и Германия. Она завоевала призовые места за свое мастерство и креативный подход к созданию изделий. Ее работы отличаются высоким качеством исполнения и оригинальностью, что позволяет ей выделяться среди других мастеров. Продолжает творческую деятельность Н.Р. Курочкина и сейчас, несмотря на возраст. В ее творчестве не последнюю роль сыграл сын, так как всегда поддерживал. Живя в Санкт-Петербурге, он приезжает к матери дважды в год и каждый день общается с ней с помощью интернет-технологий.



Наталья Рафаиловна всегда жила и продолжает жить на позитивной волне, что привлекает к ней людей. Хотелось бы, чтобы таких позитивных людей было больше!

С. Ткаченко, соцработник ШКЦСОН.