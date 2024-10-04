Зажгли огонёчки в сердцах!

27 сентября Союз женщин Чувашии организовал очередную встречу в рамках деятельности женского клуба. Почти 60 жен, матерей и сестер участников специальной военной операции из всех муниципалитетов республики побывали на фабрике «Лента» в Новочебоксарске.

Место встречи было выбрано не случайно. Предприятие изготавливает продукцию для нужд СВО: ремни для автомата Калашникова, бронежилетов, носилок и многих других предметов. Всё это гостьи смогли увидеть во время экскурсии. Вместе с участницами встречи прошлась по цехам и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. А руководит коллективом фабрики активист президиума Союза женщин Чувашии Роза Иванова.



Женский клуб с участием членов семей участников спецоперации стал местом для обсуждения важных тем и тёплого общения. Здесь присутствовали помощник полпреда Президента России в ПФО Владимир Колчин и вице-премьер Правительства Чувашии Дмитрий Краснов, председатель общественной организации «Инвалиды войны» Геннадий Матвеев и исполнительный директор фонда «Перле» Наталия Колыванова, работали консультанты республиканского филиала фонда «Защитники Отечества». Позитивный настрой подарили активистки женсовета Новочебоксарска. Мамы и жены бойцов с удовольствием слушали их песни, подпевали.



В мероприятии приняли участие и жены участников СВО из Шумерли. Ольга Шуитова и Екатерина Волобуева благодарны организаторам таких встреч за поддержку женщин.

Екатерина Волобуева (на фото слева):

«Впечатления очень хорошие, спасибо Союзу женщин Чувашии, Наталье Алексеевне Николаевой за такие мероприятия, они действительно сплачивают в непростое для нас время. Спасибо фабрике «Лента» за проведенную экскурсию, за теплые слова и пожелания, за помощь нашим ребятам. Теперь мы знаем, насколько прочными являются ремни безопасности в наших автомобилях, ремни на автоматах, а главное, что всё это производится у нас в Чувашии. Это большая гордость за свою республику! Спасибо всем выступившим ансамблям — вы зажгли огонечки в наших сердцах! Всё было очень здорово!»



Женсовет г. Шумерли.

Фонд развития Чувашии «Пĕрле» и Союз женщин Чувашии объявляют очередной сбор

гуманитарной помощи для госпиталей Донецкой и Луганской Народных Республик,

где проходят лечение наши земляки.



Ранее уже было отправлено 7 партий (более 15 тонн) гумгруза и вручены бойцам более 1000 индивидуальных подарков в госпиталях Самарской области и ЛНР. К сбору присоединилась вся республика: предприятия, учреждения, общественные организации и жители Чувашии.

Сейчас госпиталям необходимы футболки, майки, трусы, носки и шлепанцы, шапки, манишки на шею, термобелье, термоноски, грелки химические туристические для рук и ног, влажные полотенца, одеяла, подушки, матрасы, зубная паста и щетки, жидкое мыло, бритвенные станки, дезинфицирующие средства, жгуты, бинты самофиксирующиеся, бинты эластичные, пластыри «Космопор», шприцы (5, 10 мл), системы для капельниц.



Срок сбора — до 20 октября. Место сбора:

отделения Союза женщин Чувашии в округах и городах республики;

фонд «ПĔРЛЕ» (г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, оф. 320).

Перед приездом необходимо звонить по телефонам 8(352) 44-00-72, +79033580072.