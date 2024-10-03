Новый федеральный бюджет будет социально ориентированным

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Главный финансовый документ традиционно будет социально ориентированным и предусматривает индексацию пенсий, поддержку материнства и детства, строительство школ, детских садов. На раздел «Социальная политика» в 2025 году в проекте заложено 6,4 трлн руб., в 2026 году – 7,19 трлн, в 2027 – 7,24. При этом со следующего года возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров, и традиционно активной будет адресная помощь семьям с детьми: по поручению Президента выстроена целостная система поддержки, от беременности матери до достижения ребенком 17 лет. Меры такой соцподдержки предоставляют по всей стране по единому стандарту – используется механизм «социального казначейства».

Проект предусматривает выделение 37,5 млрд руб. на поддержку региональных демографических программ по повышению рождаемости. Отметим, в Чувашии подобная программа также действует и софинансируется в том числе из федерального бюджета. Срок ее действия – 2023–2025 годы, проект должен повысить число родившихся в республике за год с неполных 9 тыс. чел. в 2023 году до почти 9,4 тыс. в 2025 году.

Также федеральный бюджет направлен на реализацию национальных целей развития. На нацпроекты планируется выделить более 40 трлн руб. – это рост практически в 2 раза. Прогнозируется и рост доходной части бюджета в целом – цифры вырастут с 36,1 трлн руб. в этом году до 40,29 трлн руб. в 2025 году.

В плановый период продолжится финансирование медицинской помощи больным с онкологией; федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, гепатитом. Будет увеличено финансирование фонда «Круг добра» для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

чувашинформ.рф