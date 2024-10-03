Как подтвердить статус многодетной семьи на «Госуслугах»

Подтвердить статус многодетной семьи и получить льготы на посещение федеральных учреждений культуры с октября этого года можно по упрощенной схеме. Для этого нужно лишь воспользоваться QR-кодом из личного кабинета портала Госуслуг. Соответствующее распоряжение Правительства РФ уже подписано.

«Возможность получить льготы на посещение музея, выставки или парка отдыха, просто нажав на кнопку в смартфоне — это новый шаг по упрощению получения широкого перечня услуг и мер социальной поддержки для многодетных семей», — заявил Заместитель Председателя Правительства — Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Причем воспользоваться QR-кодом, который формируется прямо в личном кабинете, может каждая многодетная семья в любом российском регионе.

Уточняется, что экспериментальная программа по использованию сведений о многодетных семьях, которые содержатся в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», началась с предоставления льгот многодетным семьям на посещение учреждений культуры. В дальнейшем планируется расширить ее и на другие коммерческие, государственные и муниципальные виды услуг. В частности, можно будет получить скидки на железнодорожные и авиабилеты.

Также для организаций, которые предоставляют льготные услуги при предъявлении людьми QR-кода, будет создан механизм автоматизированного учета. Это открытый программный интерфейс, тестирование которого стартует до 1 января следующего года.

Источник: rg.ru