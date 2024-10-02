Шумерля, Алатырь и Козловка полностью готовы к началу отопительного сезона

«Несмотря на ведущиеся в малых городах масштабные работы по модернизации теплового хозяйства, ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии готов своевременно подать тепло в объекты социальной сферы и жилые дома Шумерли, Алатыря и Козловки», — сообщила замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Екатерина Филиппова.

В Алатыре в 2023 году завершено строительство 2 блочно-модульных по улице Комсомола и в микрорайоне Стрелка. В текущем году построено еще три котельные по ул. Московской, 40 лет Победы и Артиллерийской. В городе продолжается реализация пяти проектов по строительству тепловых сетей общей протяженностью 47 км, по трем из которых работы планируется завершить до конца этого года, еще по двум – в III квартале следующего года.

В Шумерле в прошлом году построено четыре новые котельные и шесть проектов тепловых сетей. В этом году завершилось строительство еще двух котельных и четырех проектов тепловых сетей.

В городе Козловка в прошедшем году было реализовано два проекта строительства тепловых сетей, а в этом году идет строительство двух котельных.

Продолжение работ в Козловке и Алатыре не повлияет на начало отопительного сезона в этих городах, тело будет подано по существующим сетям и от существующих котельных.

С 2025 по 2027 годы запланировано завершение работ по модернизации системы теплоснабжения в малых городах. В проектах республиканского бюджета, которые будут уточнены на 2024—2026 годы, а также при формировании бюджета на 2025—2027 годы, для этих целей уже предусмотрено выделение порядка 840 миллионов рублей. Реализация данных проектов в целом позволит полностью модернизировать систему теплоснабжения в Шумерле, Алатыре и Козловке.

Также в этом году начато строительство еще 14 блочно-модульных котельных и более 5 тысяч км тепловых сетей на общую сумму свыше 998,6 млн рублей в 9 муниципальных округах (Батыревский, Канашский, Комсомольский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский).

В целом на сегодняшний день средний процент выполнения работ по подготовке объектов коммунального хозяйства по состоянию составляет 92 %. Паспорта готовности оформлены на 4821 из 4 822 многоквартирных домов (99,9 %). Средний процент готовности 2218 учреждений социальной сферы — 99,5 %.

Министрой Чувашии.