Приглашаем на бесплатный онлайн-фестиваль по профориентации «День Выбора»

20 октября пройдет первый в этом учебном году бесплатный онлайн-фестиваль по профориентации «День Выбора» для учеников 5-11 классов и их родителей.

Организатором мероприятия является MAXIMUM Education – российская образовательная IT-компания, которая более 10 лет обучает школьным предметам, а также реализует бесплатные программы, направленные на улучшение успеваемости школьников, их профессиональную ориентацию, приобретение новых навыков и на эффективное участие родителей в образовательном процессе.

Основной темой фестиваля станет профориентация в IT-сфере, одной из самых востребованных и актуальных сегодня. Всех участников ждет насыщенная программа.

Ученики 5-11 классов смогут:

посетить мастер-классы экспертов по выбору профессий в сфере информационных технологий, а также получить полезную информацию о мотивации к учебе, подготовке к экзаменам и поступлению в колледж или вуз;

послушать вдохновляющие истории о профессиональном становлении людей, работающих в ведущих российских компаниях и познакомиться с такими IT-направлениями, как искусственный интеллект, киберспорт, информационная Исполнитель: Моисеева Татьяна Игоревна tatyana.moiseeva@maximumtest.ru +7 905 722 67 31 безопасность, продуктовый менеджмент, дизайн видеоигр и многими другими;

пройти уникальный профориентационный тест с индивидуальной подборкой современных профессий на основе личных преимуществ и сильных сторон, которые можно будет обсудить с экспертом;

получить полезные интерактивные материалы по выбору профессии.

Специально для родителей подростков будут организованы мастер-классы по самым волнующим темам от экспертов MAXIMUM Education, психологов и профориентологов. Слушатели узнают о том, как эффективно строить коммуникацию с ребенком, как помочь ему выбрать любимую профессию и что делать, если подросток совсем ничего не хочет. Также у всех участников будет возможность задать свои вопросы психологам и специалистам в области профориентации.

Формат фестиваля позволяет принять участие всем заинтересованным — мероприятие проходит в выходной день (начало в 10:00 по московскому времени), к трансляции можно подключиться откуда угодно, нужен только интернет.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на фестиваль «День выбора» можно на официальном сайте по ссылке: https://events.maximumtest.ru/autumn_day_of_choice

Минцифры Чувашии.