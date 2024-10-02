«Дружба» ждёт перезагрузку

Сегодня Шумерлю с рабочим визитом посетил руководитель администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов. Основная цель приезда — инспектирование хода ремонтных работ «Дружбы». Как уже сообщала наша газета, в прошлом году за победу во Всероссийском грантовом конкурсе комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» Чувашия получила субсидию на создание двух молодежных пространств, одно из которых — Молодежный центр развития молодых инноваций и компетенций «Дружба» — определено организовать в Шумерле в стенах бывшего одноименного кинотеатра.



Общая сумма гранта – 64 млн руб. Около 24 млн руб. предусмотрено на ремонтные работы, 9 млн руб. — на приобретение мебели и оргтехники, 32 млн руб. – на проведение мероприятий.

Вячеслав Борисов ознакомился с ходом ремонта, пообщался с главой города Эдуардом Васильевым, представителями подрядчика, специалистами сферы молодежной политики. Основное внимание было уделено соблюдению сроков проводимых работ (по контракту срок сдачи – 30 ноября текущего года), кассовому исполнению мероприятий, эффективному решению вопроса по снабжению объекта тепловой энергией.

Ольга Дмитриева.