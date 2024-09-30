Сегодня мы отмечаем два года со Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

Исконно русские земли вернулись домой. Люди приняли решение быть вместе с великой Россией.

Прошедшие два года ярко продемонстрировали сплоченность людей – носителей русского духа. Со всех уголков страны в новые регионы постоянно отправляются гуманитарные грузы. Лучшие специалисты разных профессий помогают налаживать мирную жизнь, интегрировать новые территории в современную российскую действительность. Чувашия не осталась в стороне.

Продолжим поддерживать наш братский Бердянский округ Запорожья, будем и дальше восстанавливать инфраструктуру, налаживать мирную жизнь, взаимодействовать в разных сферах жизнедеятельности.

От имени всего чувашского народа поздравляю всех жителей новых регионов с этой знаменательной датой. У нас впереди много побед и достижений.