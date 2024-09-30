Форум «Сделано в России» раскроет потенциал отечественного бизнеса

14 октября в Центре международной торговли в Москве состоится международный форум «Сделано в России». На деловых мероприятиях форума соберутся представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также компании различных масштабов. Участие примут российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения. Кроме того, ожидаются иностранные делегации, будут присутствовать отраслевые экспортеры и предприниматели, ориентированные на сотрудничество с российскими компаниями.

Участники смогут посетить более 20 различных сессий, включая дискуссии, экспертные сессии и мастер-классы. Ключевым мероприятием станет пленарная сессия «Карта российского экспорта.

Маршрут построен», на которой обсудят актуальные возможности для масштабирования бизнеса российских экспортеров, меры поддержки при выходе на зарубежные рынки. На дискуссии «Сила бренда. Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары» обсудят форматы продвижения с максимальным эффектом, рассмотрят регионы наибольшего спроса на российские товары и стратегии для привлечения зарубежной аудитории к российским продуктам. Стратегии эффективного продвижения российских проектов и продуктов на экспорт, ключевые аспекты выхода на международные рынки, возможности роста индустрии в современных геополитических условиях рассмотрят на сессии «Смыслы и образы. Экспортный потенциал российских креативных индустрий».



Особое внимание на деловых мероприятиях форума будет уделено анализу конкретных кейсов и презентации инструментов поддержки. Группа РЭЦ как агент Правительства Российской Федерации активно поддерживает экспортеров и является одним из основных участников национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На сессии, посвященной господдержке, эксперты РЭЦ расскажут про особенности применения мер поддержки, планах на 2025 год.



На сессии «Digital ВЭД» обсудят влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность в контексте активного изменения географии экспорта. Участники узнают, как новые цифровые финансовые инструменты повышают эффективность b2b-сегмента и стимулируют переход к цифровым платформам. Участники смогут выявить слабые места в своих проектах и определить пути для дальнейшего развития экспортной деятельности.



Школа экспорта РЭЦ организует дискуссию на тему «Кадры для экспорта или экспорт для кадров». Участники обсудят, как повысить интерес студентов к таким направлениям, как международный бизнес и международная экономика. Также школа проведет мастер-класс «Как учиться на чужих ошибках. Экспортный разбор бизнес-проектов». Запланирована и сессия на тему «Выход на новые рынки вместе с “Профессионалами экспорта”». На ней эксперты сервиса «Профессионалы экспорта» государственной цифровой платформы «Мой экспорт» поделятся практическими рекомендациями по эффективному использованию доступных инструментов и услуг.



По информации Российского экспортного центра.