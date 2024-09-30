Лесничества Минприроды Чувашии передали посадочный материал для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

30 сентября – памятная дата для этих регионов. Ровно 2 года назад они вошли в состав нашей Великой России.

Поздравить жителей новых территорий отправилась и делегация из Чувашии с посадочным материалом, переданным на безвозмездной основе из Ибресинского, Мариинско-Посадского, Опытного и Вурнарского лесничеств Минприроды нашей республики. Всего – около 3000 саженцев и сеянцев дуба, ели, лиственницы и березы.

В минувшие выходные активисты проекта «Семейный лес» уже посадили деревья в гг. Алчевск и Бердянск. Сегодня в рамках центрального мероприятия Всероссийской акции «Сохраним лес» в нашей республике состоится телемост «Мариуполь-Чувашия».

Председатель Общественного совета при Минприроды Чувашии Алексей Автономов:

Самое главное в этом мероприятии – люди. Как они нас встречают – это не описать словами. Ведь мы приехали люди с доброй миссией – посадить дерево! Больше добрых дел. Спасибо министерству природных ресурсов и экологии, лесничествам, лично – Эмиру Нуртдиновичу (https://t.me/EMIRNURTDINOVICH21), за безвозмездное выделение посадочного материала. Вместе мы сделаем больше добрых дел.

Минприроды Чувашии.