Герои «Простоквашино» готовятся к ГТО

«Союзмультфильм» при поддержке Минспорта России выпустил новую серию «Простоквашино», посвящённую пользе физкультуры. По сюжету Дядя Фёдор вместе с певцом Niletto готовятся к выполнению нормативов ГТО. Всё это происходит на фоне шуток кота Матроскина и при деятельном участии пса Шарика.



«Как сказал Президент России Владимир Путин, «важно, чтобы спорт стал модным трендом». На пути к этой цели ключевую роль играет как раз искусство: кино, мультфильмы, книги, музыка, известные артисты. Они формируют те образы, к которым люди стремятся и которым подражают. Поэтому можно только приветствовать, когда популярный мультсериал делает мотивационные выпуски, формирующие спортивное и здоровое мировоззрение у подрастающего поколения. Уверен, что благодаря таким проектам ещё больше ребят потянется на спортплощадки, которые сегодня есть в большинстве дворов, соберутся поиграть в футбол или, например, заглянуть в зал для бокса. А от Дяди Фёдора теперь ждём сдачи нормативов ГТО!» — сказал Министр спорта России Михаил Дегтярёв.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Источник: cspgto21.rchuv.ru