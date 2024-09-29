Уважаемые работники и ветераны акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», шумерлинцы!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –

с Днём машиностроителя!



День машиностроителя – это праздник настоящего труда и промышленной мощи! Это праздник физически и морально сильных, трудолюбивых людей, которые создают лучшие образцы техники и обеспечивают выполнение важнейших стратегических задач.



Труд, знания и многолетний опыт машиностроителей акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» вносят большой вклад в сохранение и преумножение традиций машиностроительной отрасли, создают возможности для достижения новых высот.



От всей души поздравляю с профессиональным праздником наш трудовой коллектив, ветеранов, партнеров и заказчиков. Пусть каждый проект приносит удовлетворение, а трудовые достижения становятся залогом успешного будущего. Крепкого здоровья, творческих успехов и новых свершений!



Генеральный директор АО «КАФ» С. Васильев.