Уважаемые работники и ветераны акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», шумерлинцы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –
с Днём машиностроителя!
День машиностроителя – это праздник настоящего труда и промышленной мощи! Это праздник физически и морально сильных, трудолюбивых людей, которые создают лучшие образцы техники и обеспечивают выполнение важнейших стратегических задач.
Труд, знания и многолетний опыт машиностроителей акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» вносят большой вклад в сохранение и преумножение традиций машиностроительной отрасли, создают возможности для достижения новых высот.
От всей души поздравляю с профессиональным праздником наш трудовой коллектив, ветеранов, партнеров и заказчиков. Пусть каждый проект приносит удовлетворение, а трудовые достижения становятся залогом успешного будущего. Крепкого здоровья, творческих успехов и новых свершений!
Генеральный директор АО «КАФ» С. Васильев.