Совершенствуя дорожную отрасль

Создание современной, комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры — одна из главных задач, поставленных перед дорожниками главой государства. Основным инструментом достижения стратегической цели стал национальный проект «Безопасные качественные дороги». Проект, реализуемый с 2019 по 2030 годы в 84 регионах страны, оказывает большое влияние на качественную инфраструктуру: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы. Одной из задач проекта является создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения.



О ситуации в Шумерлинском муниципальном округе нашу газету проинформировало Управление по благоустройству и развитию территорий администрации.



В рамках реализации подпрограммы «Безопасные качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Шумерлинского муниципального округа» на 2024 год выделены средства: на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования в размере 14 млн 756 тыс. руб. (республиканский бюджет — 14 млн 18 тыс. руб., местный — 737 тыс.руб.). Отремонтировано 2 км 334 метра автомобильных дорог местного значения.



На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов выделены средства в размере 5 млн 270 тыс. руб. (республиканский бюджет — 5 млн руб., местный — 263 тыс. руб.). Отремонтировано 1 км 607 метров улиц в 11 сельских поселениях.



На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов выделено 576 тыс. руб. (республиканский бюджет – 547,5 тыс. руб. местный – 28,5 тыс. руб.). Отремонтировано 300 кв. м.

В настоящее время продолжается приемка отремонтированных объектов улично-дорожной сети в границах и вне границ населенных пунктов. На текущий момент освоено 15 млн 643,5 тыс. руб., что составляет 76 % от выделенной суммы.

Подготовила О. Дмитриева.