Стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

С 24 сентября по 27 октября в пятый раз проходит всероссийское онлайн-состязание для учеников 1-9-х классов. Организаторами олимпиады выступают Минтранс России, Госавтоинспекция, образовательная платформа «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке

Минпросвещения России и национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Участие в олимпиаде бесплатное. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на «Учи.ру» и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Выполнять задания можно дома при участии родителей.



«Результаты нашего исследования показали, что безопасность детей на дорогах вызывает значительное беспокойство у родителей. Так, 76 % семей считают, что необходимо чаще рассказывать детям о правилах дорожного движения в школах, а 95 % особенно волнует безопасность на велосипедах и самокатах. В заданиях олимпиады делается акцент на навыках безопасного поведения как на пешеходных переходах и в транспорте, так и при использовании средств индивидуальной мобильности — в прошлом году эти темы оказались самыми сложными для школьников», — отмечает руководитель регионального развития «Учи.ру» Илона Абаншина.



По информации Минтранса Чувашии.