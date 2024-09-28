Планируется ввести новые меры поддержки

Военнослужащие Национальной гвардии России, удостоенные звания Героя России и награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, заключившие контракт и выполняющие задачи Вооруженных Сил РФ, могут получить в собственность бесплатно земельные участки. Об этом 25 сентября заявил Глава Чувашии Олег Николаев по итогам заседания Кабинета Министров республики.



Также Правительством одобрено предложение обеспечивать некоторые категории обучающихся бесплатным двухразовым питанием и проездными билетами на троллейбус по городским и межмуниципальным маршрутам для проезда до места учебы. Данная мера поддержки касается учеников и студентов из многодетных малоимущих семей, которые обучаются за счет ассигнований из республиканского бюджета. Для этого из бюджета региона выделяется более 46 млн рублей, сообщил Олег Николаев.



Источник: ТГ-канал Главы Чувашии.