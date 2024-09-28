Заявки на субсидии для развития инфраструктуры СНТ начнут принимать 30 сентября

Садоводческие и огороднические товарищества смогут возместить до 50 % затрат, но не больше

1 миллиона рублей.



С 30 сентября по 8 октября Минсельхоз Чувашии будет принимать заявки на субсидии для садоводческих и огороднических товариществ. Объединениям по результатам отбора возместят половину затрат, направленных на развитие инженерной инфраструктуры на территории организации. В бюджете на это предусмотрено 10 млн рублей.



Предоставляться господдержка будет на такие направления, как электроснабжение (возведение, ремонт, монтаж, замена линий электропередачи, электроустановок, электросетей, трансформаторных подстанций, приобретение электродвигателей, оборудования для управления насосными агрегатами), газоснабжение, водоснабжение и водоотведение (бурение и обустройство скважин, приобретение (строительство), капитальный ремонт и реконструкция насосных станций, приобретение насосов и насосных агрегатов, строительство, капитальный ремонт и реконструкция водопроводов) и ремонт дорог.



Критериями отбора станут наличие утвержденной проектной документации, заключенных договоров подряда либо договоров купли-продажи оборудования, государственная регистрация прав на здания и сооружения в товариществах. Кроме того, доля зарегистрированных прав на земельные участки в границах некоммерческого товарищества должна составлять не менее 80 % общей площади земельного участка, предоставленного для ведения садоводства и огородничества. При этом с 2024 года участки общего назначения учитываться не будут.



Документы принимаются по адресу: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 17. Результаты отбора станут известны до 29 октября.



Минсельхоз Чувашии.