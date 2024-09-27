Чтобы финансы не пели романсы

14 сентября в 12 муниципалитетах республики состоялся первый семейный фестиваль

финансовой грамотности «Дружи с финансами». Одной из площадок стала Шумерля.

Основная цель фестиваля — показать, что повышать финансовую грамотность можно весело и интересно. Никаких скучных лекций и утомительных докладов! Идея фестиваля, организованного библиотекарями города и муниципального округа с участием специалистов ДК «Восход» при поддержке Национальной библиотеки, Министерства культуры и Министерства финансов Чувашии, – в привлечении внимания семей к надежным, проверенным источникам финансовой информации.

На открытии фестиваля с приветственным словом к семьям-участницам обратилась заместитель главы — начальник отдела образования и социальной политики Е.П. Сахарова, в своем выступлении отметившая, что во взрослую жизнь дети переходят с теми знаниями, которые черпают из семьи. Поэтому молодое поколение важно научить правильно распоряжаться деньгами, обезопасить от финансового мошенничества, объяснить, как обеспечить свое будущее.



Стартовал фестиваль с оригинальной театрализации, главными героями которой стали литературные герои русской классики. На «Финансовой бирже» сценические персонажи рассуждали о сложном, но увлекательном мире денег, делились своим уникальным финансовым опытом. Спектакль у юных артистов получился поучительным и познавательным.



Главными участниками фестиваля стали многодетные семьи Гольдштейн, Мурашкиных, Мотовых, Брюхановых, Коваковых, Колчиных, Михайловых, Васюковых, Бочкаревых, Ижетниковых, представлявшие Шумерлю и Шумерлинский муниципальный округ. Для детей и их родителей были организованы занимательные мастер-классы, литературные интерактивные площадки, финансовые станции, творческие конкурсы. На каждой семейным командам предстояло решить множество запутанных финансовых ребусов, головоломок, задач, и всё это для того, чтобы в будущем самостоятельно принимать финансовые решения.



А пройти маршрут интерактивных площадок было ох как непросто! На каждой площадке всего за 5 минут семьи-конкурсантки должны были выполнить максимум испытаний и своей активностью и находчивостью заработать фестивальные деньги (ылтан), потратить которые можно было тут же, на фестивальной ярмарке. У каждой семьи в руках был свой план-маршрут, по которому они переходили от одной площадки на другую. А по заковыристым лабиринтам игры их сопровождали подготовленные волонтеры.



Так, родители со своими детьми сыграли в интеллектуальные игры, посетив «ЛитФинКазино», игротеки «Долг платежом красен» и «Веселая копилка», интерактив «Том Сойер и Ко», ознакомились с экспозициями полезной литературы на книгоквизе, научились изготавливать финансовую авоську, управлять личными и семейными финансами в виртуальной викторине, узнали свои артистические таланты на фолк-площадке. А юным художникам довелось поучаствовать в конкурсе рисунков «Я дружу с финансами».



На площадке консультационного пункта, где работали представители Сбербанка, МО МВД РФ «Шумерлинский», клиентской службы в г. Шумерле Отделения Социального фонда, можно было получить профессиональную помощь в решении финансовых вопросов. Живое общение семей со специалистами сфер социальных и финансовых услуг, безусловно, стало полезным и продуктивным для всех сторон.



Семьи-участницы фестиваля финансовой грамотности «Дружи с финансами» успешно справились с заданиями. По итогам прохождения всех площадок победителями фестиваля признана семья Колчиных из Шумерли, на втором месте — семья Бочкарёвых из Русских Алгашей, на третьем — семья Мурашкиных из Шумерли. Все участники награждены ценными призами, памятными подарками и сертификатами.



Фестиваль финансовой грамотности «Дружи с финансами» надолго оставит в памяти яркие эмоции и незабываемые впечатления, выразили единодушное мнение семьи-участницы. Он стал ярким пространством для семейных занятий в развлекательной форме, где участники приумножили свои знания по финансовой грамотности и финансовой безопасности.

Л. Федорова, и.о. директора городской ЦБС:

«Фестиваль финансовой грамотности прошёл в Год семьи, что очень символично, ведь на каждой площадке во главу угла ставились традиционные семейные ценности: сплоченность, любовь, поддержка, уважение друг к другу и, конечно, забота о своём будущем, о своём финансовом благополучии. Мы впервые реализовали такой масштабный проект в сфере финансовой грамотности, его результатами впечатлены и мы, и участники».

И. Дерябина, ведущий методист ЦСБА Шумерлинского округа:

«Интересно и волнительно было наблюдать за семьями. Они такие разные, но такие сплоченные, креативные, веселые и в то же время ответственные за своих детей, за своё финансовое будущее. В серьезную тему финансовой грамотности нашей задачей было вовлечь семьи легко, играючи. И у нас получилось. В итоге на площадках царила поистине праздничная, дружелюбная атмосфера».

Семья Колчиных — победители фестиваля

Глава семьи Евгений работает в корпорации «Проект-техника» начальником отдела

внешней кооперации. Супруга Ольга – старшая медицинская сестра отделения реанимации Шумерлинского ММЦ.

Девиз семьи: «Один за всех и все за одного».

Как отмечает Евгений, их семья продолжает традиции своих предков: отцы и матери с обеих сторон родились и выросли в многодетных семьях. Бабушка Евгения по отцовской линии родила 13 детей и была удостоена ордена «Мать-героиня».



Владимир Васильевич Колчин – отец главы семьи, пенсионер. В трудовые годы работал столяром на комбинате автомобильных фургонов и на машзаводе.



Лидия Александровна, мама главы семьи, пенсионерка, ранее работала на комбинате автомобильных фургонов инженером-технологом.



Дети: Мелания, 10 лет, ученица 5 класса средней школы № 2. Уже 5 лет занимается танцами в студии «Калинка». На фестивале принимала участие в конкурсе рисунков и стала одним из призеров; Глеб, 8 лет, ученик 3 класса средней школы № 2, капитан футбольной команды «Наследники «Динамо», также занимается плаванием и робототехникой; Мирослава, 3 года, воспитанница детского сада «Колокольчик».



По признанию Колчиных, в их счастливой семье главные принципы — взаимопонимание и взаимовыручка. Они ведут активный образ жизни: летом любят путешествовать на своем автомобиле, зимой с удовольствием катаются на лыжах, коньках и санках.



На помощь молодой семье всегда приходят и родители Ольги – мама Ираида Михайловна и отец Владислав Федорович.



«Вместе с новыми знаниями на фестивале мы получили массу положительных эмоций, познавательно и позитивно провели время. Спасибо организаторам и волонтерам. Побольше бы таких мероприятий», — говорят Колчины.

Семья Бочкаревых:

«Мы очень рады, что приняли участие в этом замечательном фестивале. Было интересно, весело и полезно для каждого члена нашей дружной семьи. Фестиваль настроил на волну персонального развития и самообразования в сфере финансовой грамотности. Спасибо организаторам за такой нужный и важный фестиваль!

Семья Мурашкиных:

«Даже не ожидали, что на фестивале будет так увлекательно и познавательно. Каждая площадка встречала оригинальным заданием. Мы с удовольствием вспомнили литературных героев, окунулись в разгадывание ребусов, почувствовали себя артистами на фолк-площадке… Пусть таких мероприятий для многодетных семей будет как можно больше!»

Ольга Дмитриева.