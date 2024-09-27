СВОих не бросаем

Серебряные добровольцы Шумерлинского КЦСОН принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в СВО.

Очередная партия груза через группу поддержки ребят «СвоихНеБросаем» в ближайшее время отправится на передовую.



«Добровольцы со всей страны поддерживают защитников и мы тоже стараемся помогать всем, чем можем. Мы работаем в тесной связке с пунктами сбора гуманитарной помощи, ориентируясь на актуальные запросы. Зимой отправляли теплые вещи, сейчас препараты и средства гигиены. Для нас главное — чувствовать себя нужными и творить добро», — делятся активные добровольцы.



ШКЦСОН.

Ученики нашей школы собрали гуманитарную помощь для солдат, участвующих в специальной военной операции.

В рамках акции был организован сбор продуктов питания, средств гигиены.

Инициатива была поддержана как учителями, так и родителями. Собранные вещи были переданы волонтерскому центру г. Шумерли «Группа поддержки ребят» и ее руководителю Валентине Долговой, откуда они будут отправлены в районы, где находятся наши солдаты.



Участвовавшие в кампании школьники отметили, что это не только возможность помочь, но и способ выразить свою благодарность тем, кто стоит на защите нашей Родины.



Школа № 3.