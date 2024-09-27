Повод для гордости

Дартсмены Шумерли, участники сообщества молодых инвалидов «Мы за ЗОЖ»

Шумерлинского КЦСОН, достойно выступили на российских соревнованиях.

С 13 по 17 сентября в Челябинске проходили чемпионат и первенство России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине дартс. В соревнованиях приняли участие более 80 человек из 11 регионов. Шумерлинские дартсмены продемонстрировали отличные результаты!



На верхней ступени пьедестала в игре «Крикет» расположился Сергей Легошин. Также он занял второе место в «Большом раунде» и третье место в парном разряде, выступая вместе с Евгением Павловым. Мастер спорта России Сергей Легошин подтвердил свой титул чемпиона России.



По информации ШКЦСОН.