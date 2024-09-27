Научный квиз прошел для молодежного отделения Союза женщин Чувашии

На площадке Штаба общественной поддержки Чувашской Республики прошёл научный квиз в рамках проекта Знание.Наука от Российского общества «Знание».

С приветственным словом перед началом интеллектуального поединка выступила председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.

Провела квиз лектор Российского общества «Знание», молодой ученый-аспирант Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева Яна Ядарейкина.

Игра состояла из пяти раундов: «правда/ложь», «общая эрудиция», «зашифрованный учёный», «мега научный микс», а также «мемы на научные темы». Участники смогли проявить свою сообразительность, расширить кругозор и окунуться в мир знаний. Им предстояло определить, является ли научный факт правдой или ложью, ответить на вопросы из различных областей знания, указать личность учёного и расшифровать скрытые фрагменты в юмористических картинках.

Для команд были подготовлены задания из таких научных областей, как биология, химия, физика, история, математика. Участники искали ответы на вопросы о том, какое место на Земле считается самым сухим, и кто изобрел игру «Тетрис» и «рассчитывали» площадь Ленина в мемах.

Победителями поединка стала команда «Академическая семья», а второе и третье место заняли — «Мисс интеллект» и «Женская логика» соответственно, с разницей всего в один балл. Их наградили дипломами, а также памятными призами от Российского общества «Знание».

Кроме этого, лектор Общества «Знание» Яна Ядарейкина выступила с лекциями «Мегапрорывы ученых» для учеников школ № 7 и 48 Чебоксар. Знание.Наука — это просветительский проект Российского общества «Знание», который призван популяризировать науку и новые технологии среди молодежи. В рамках проекта молодые ученые рассказывают о своей работе, знакомят с достижениями страны, проводят научные эксперименты, а также делятся интересными фактами из области физики, химии, биологии и других дисциплин. В 2024 году проект также направлен на привлечение молодых ученых.