Минтранс Чувашии провел мероприятие «Безопасная дорога детства» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

25 сентября в Чебоксарах прошло большое мероприятие для 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для детей была подготовлена интересная и увлекательная программа. Основная часть, которой была направлена на пропаганду безопасности дорожного движения. Мероприятие организовано по инициативе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Для детей из Чебоксарского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Порецкого детского дома и Шумерлинского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было организовано посещение кинотеатра, экскурсия по центру города на ретро-троллейбусе.

«Деятельность Минтранса Чувашии направлена не только на ремонт дорог, пассажирские перевозки, но и еще на пропаганду безопасности дорожного движения. Главная цель - чтобы не было пострадавших на дорогах. Проводимое нами мероприятие как раз направлено на то, что бы знания полученные сегодня пригодились детям, чтобы каждый вел себя на дорогах безопасно и соблюдал правила дорожного движения», — с такими словами открыл мероприятие министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Максим Петров.

Также для детей были организованы мастер-классы по безопасному управлению самокатами и велосипедами. Детям подробно рассказали, что нужно делать при возникновении сложностей на дороге, как правильно тормозить, что бы не получить травм, что делать при дорожно-транспортном происшествии. Участникам мероприятия напомнили про правила дорожного движения в игровой форме. На мастер-классе по изготовлению световозвращающих элементов детям рассказали о пользе ношения таких элементов, как они могут помочь в темное время суток. Ребята сделали свои собственные яркие аксессуары.

Конкурс и викторина на тему безопасности дорожного движения стали отличным способом проверить свои знания и получить новые полезные навыки. Бип-квиз на знание правил дорожного движения оказался настоящим испытанием для участников, но все справились на отлично! Интерактивно-познавательная программа подарила массу положительных эмоций и новых знаний, а показ видеофильмов по БДД помог еще глубже погрузиться в тему безопасности на дорогах. Еще одним интересным мероприятием для детей стал мастер-класс по футболу от профессионального тренера. Михаил Романовский показал основные приемы, поиграл с ребятами с мячом.

Минтранс Чувашии.