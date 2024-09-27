21 сентября «Кросс нации» состоялся на стадионе «Сявал» Спортивной школы им. В.Н. Ярды в Торханах. Он был посвящен памяти участников СВО Шумерлинского муниципального округа.

На торжественном открытии соревнований присутствовали почетные гости: глава Шумерлинского МО Дмитрий Головин, председатель окружного Собрания депутатов Борис Леонтьев, председатель женского движения «Единой России» Людмила Егорова, команды общеобразовательных школ, организаций и объединений, спортивные семьи, а также члены семей участников СВО.

Перед торжественным открытием соревнований яркий и вдохновляющий танцевальный номер показали воспитанники танцевальной студии «Радуга» под руководством заведующей Юманайским СДК Александры Тимофеевой.



В своих выступлениях почетные гости пожелали всем участникам соревнований здоровья и хороших результатов. Дмитрий Головин вручил знаки ВФСК ГТО активистам здорового образа жизни и пожелал им дальнейших успехов.



После разминки был дан старт массовому забегу на 400 м. В нем приняли участие почетные гости, депутаты Собрания депутатов, начальники территориальных отделов и все желающие разных возрастов.



Затем для преодоления 200 м на старт вышли девочки и мальчики 2016—2018 гг. р., среди которых 1-е места заняли Елена Степанова и Егор Федоров, 2-е места — Анастасия Смолина и Савелий Ластухин, 3-и места — Марина Самуилова и Константин Спиридонов.



На третий забег — дистанцию 800 м — вышли мальчики и девочки 2013—2015 гг. р., среди которых не было равных Яне Ивановой и Артему Удиванову. 2-е места заняли Василиса Степанова и Кирилл Васильев, 3-и — Кира Игнатьева и Даниил Ортиков.



Следующими на старт вышли девушки и юноши возрастной группы 2011—2012 гг. р. (дистанция 1000 м). Золотые медали завоевали Алевтина Калязина и Максим Удиванов, серебряные — Кирилл Петров и Алла Бабайцева, бронзовые — Ангелина Зотина и Святослав Гвоздеров.



Среди юношей и девушек 2009—2010 гг. р. на дистанции 2000 м отличились Владислав Александров и Екатерина Кулиш, 2-е места заняли Арсений Белов и Светлана Назарова, 3-и — Александр Петров и Ангелина Никанорова.



Среди юношей и девушек 2006—2008 гг. р. на дистанции 2000 м 1-е места заняли Диана Макарова и Дмитрий Долгов, 2-е место завоевал Руслан Степанов.



Среди мужчин и женщин 19 лет и старше в своих в возрастных группах на дистанции от 400 до 1000 м 1-е места и золотые медали завоевали Роман Долгов, Анна Смолина, Надежда Федорова, Алевтина Маймасова и Валерий Григорьев; 2-е места — Наталья Спиридонова, Людмила Егорова, Эльвира Шорникова; 3-и места — Валентина Романова, Альбина Надеждина, Ольга Шедикова.



Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и памятными призами. Самым юным и активным участникам — Анне Спиркиной и Валерию Григорьеву — секретарь Шумерлинского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бородавина вручила сладкие призы. За успешное сотрудничество и активное участие в физкультурном мероприятии танцевальной студии «Радуга» были вручены вкусные торты, а ее руководитель Александра Тимофеева была отмечена словами благодарности.



Н. Чангайкин, зав. сектором ФКиС администрации Шумерлинского МО.







