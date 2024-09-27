Есть ли ваш дом в списке недооформленных?

Сегодня, 27 сентября, во всех межмуниципальных отделах Управления

Росреестра республики проводятся телефонные линии с начальниками отделов Росреестра и представителями муниципальных образований.

Специалисты смогут подсказать, как снять с учета старое строение, как оформить вновь построенный частный дом и т.д.



У специалистов есть списки недооформленных частных домов, позвоните и уточните, не попал ли ваш дом в этот список, все ли в порядке с документами на ваше жилье и зарегистрировано ли ваше право на дом?



Телефон Росреестра в Шумерле: 8(83536) 2-15-54. Телефоны администраций: в Шумерле: 8(83536) 2-40-09; в Шумерлинском округе: 8(83536) 2-43-42.

Телефонные звонки принимаются с 9:00 до 16:00 час.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.