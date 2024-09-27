Есть ли ваш дом в списке недооформленных?

Сегодня, 27 сентября, во всех межмуниципальных отделах Управления
Росреестра республики проводятся телефонные линии с начальниками отделов Росреестра и представителями муниципальных образований.
Специалисты смогут подсказать, как снять с учета старое строение, как оформить вновь построенный частный дом и т.д.
У специалистов есть списки недооформленных частных домов, позвоните и уточните, не попал ли ваш дом в этот список, все ли в порядке с документами на ваше жилье и зарегистрировано ли ваше право на дом?
Телефон Росреестра в Шумерле: 8(83536) 2-15-54. Телефоны администраций: в Шумерле: 8(83536) 2-40-09; в Шумерлинском округе: 8(83536) 2-43-42.
Телефонные звонки принимаются с 9:00 до 16:00 час.
Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.