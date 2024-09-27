В Шумерле вновь пройдут «Чистые игры»

С 20 сентября по 30 октября 14 муниципальных округов Чувашии и Республики Марий Эл принимают участие в турнире «Кубок чистоты Чувашской Республики». В Шумерле масштабное экологическое соревнование пройдет 12 октября на опушке леса в конце улицы Заводской (на площадке Акатуя). Участники турнира посоревнуются в сборе и сортировке мусора на скорость. Начало в 10 час.

Мероприятие проходит в формате фестиваля. Это отличная возможность не только помочь природе, но и увлекательно провести время в кругу единомышленников.



Возраст участников не ограничен. Дети до 14 лет могут участвовать только с сопровождающим или с одним из родителей (законным представителем), дети от 14 до 18 лет — только при наличии разрешения от родителя/законного представителя.



Команды-победительницы будут награждены памятными призами. После мероприятия всех участников ждёт пикник и конкурс на самую интересную находку.



Мероприятие проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, АНО «Экотрансформация» и «Движения первых».



Все новости о «Чистых играх» в Шумерле можно узнать в сообществе «ВКонтакте» «Чистые Игры Шумерля — Чувашия».



А. Огурцов, главный организатор игр в Шумерле.