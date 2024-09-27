Вопрос номер один

Заканчивается сентябрь и первая череда холодов уже не заставила себя долго ждать. По ночам показания уличных термометров всё чаще приближаются к нулевой отметке, в квартирах постепенно становится промозгло и сыро. И даже время от времени проглядывающее сквозь облака солнышко не в силах прогреть холодный воздух. А это значит, что зима не за горами. Поэтому на повестке дня вопрос о степени готовности учреждений социальной сферы и многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону стоит первым номером.



В прошлый понедельник на еженедельном совещании у Главы Чувашии планово обсуждался вопрос о подготовке республики к осенне-зимнему отопительному сезону. Выяснилось, что в Шумерле паспорта готовности получили всего 5 % жилых домов. По словам руководителя Государственной жилищной инспекции республики Виктора Кочеткова, в городе наиболее серьезные дефекты выявлены в утеплении систем теплоснабжения, в проверках приборов учета и другие. И по сравнению с прошлым годом отставание от графиков стало еще более заметным.

Олег Николаев поручил главе города Эдуарду Васильеву сделать выводы и через неделю предоставить информацию о положении дел. Выждав неделю, газета «Вперёд» отправилась в администрацию города за хорошими новостями. В отделе жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства, непосредственно отвечающем за организацию обеспечения горожан теплом, нас заверили, что за это время ситуация в корне изменилась, цифры по подготовке котельных и паспортов готовности к отопительному сезону меняются практически ежедневно.



На территории города Шумерли 278 многоквартирных домов, из них 11 с индивидуальной системой отопления, 267 подключены к централизованной системе отопления. По состоянию на 26 сентября, информирует отдел ЖКХ, к работе в осенне-зимний период готовы 246 многоквартирных домов (88,5 %), оформлено 196 паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному периоду. В ходе проверки готовности в 65 многоквартирных домах представителями ресурсоснабжающей организации выявлены недостатки, по которым вынесены замечания со сроком устранения до 1 октября текущего года.



К работе в осенне-зимний период подготовлено 16 котельных, в том числе 6 новых блочно-модульных котельных ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии. Общий показатель готовности котельных к отопительному сезону – 100 %.



По состоянию на 26 сентября к осенне-зимнему периоду подготовлено 89 км (100 %) тепловых сетей, 50,35 км (100 %) водопроводных и 43,4 км (100 %) канализационных сетей, 4,5 км электрических сетей (100 % от запланированного), 13 трансформаторных подстанций (100 % от запланированного).



На объектах образования подготовка к работе в осенне-зимний период проведена в полном объеме: подготовлено 5 общеобразовательных учреждений (100 %) и 9 дошкольных образовательных учреждений (100 %). Работа в данном направлении продолжается.

Сведения, предоставленные отделом ЖКХ на сегодня, вселяют надежду, что отопительный сезон в Шумерле стартует в срок.

Ольга Дмитриева.