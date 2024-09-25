2 участка автодороги Чебоксары-Сурское приведены в нормативное состояние

В Чувашии по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершились ремонтные работы на двух участках трассы «Чебоксары-Сурское». В нормативное состояние привели участки с км 66+000 по км 67+607 и с км 131+745 по км 133+295 в Вурнарском и Шумерлинском муниципальных округах. Общая протяженность отремонтированных участков автодороги составила 3,2 км.

В процессе выполнения ремонтных работ подрядная организация ООО «ДорТех» провела устройство слоев износа, был уложен асфальтобетон толщиной 4 см. Также на ремонтируемом участке заменили бортовые камни и укрепили обочины. Ремонт данных участков автомобильной дороги проведен с опережением графика.

Напомним, что в текущем году работы по приведению в нормативное состояние участка автодороги «Чебоксары-Сурское» прошли в селе Порецкое. Также ремонтные работы проходят еще на двух участках автомобильной дороги «Чебоксары-Сурское» в Красноармейском и Алатырском муниципальных округах.

На автодороге «Чебоксары-Сурское» довольно интенсивное движение, каждый день здесь проезжает от 10 до 12 тысяч автомашин, а в выходные их число может увеличиваться до 20 тысяч. В прошлом году работа была проведена на 9 участках дороги, в результате чего было восстановлено 25 км пути. В текущем году мы продолжаем работу по приведению трассы «Чебоксары-Сурское» в нормативное состояние.

Минтранс Чувашии.