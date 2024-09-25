В Чувашии активно копают картофель и убирают кукурузу

Солнечный и непривычно теплый сентябрь – настоящий подарок для аграриев. По данным Минсельхоза Чувашии, в регионе убрана уже почти половина площадей картофеля и кукурузы на корм – 2200 гектаров и 7400 гектаров соответственно.

Сейчас у тружеников каждый день на счету. Кукурузу убирают в 16 муниципалитетах региона. В госпаблике Цивильского округа, к примеру, сообщили, что больше половины площадей, отданных под эту культуру, уже обработаны. «Царицу полей» скосили с площади 520 гектаров и заготовили 11320 тонн силоса. «Сейчас главная задача для аграриев – в срок заготовить созревшую кукурузу на силос, чтобы в зиму войти с необходимым запасом кормов для крупного рогатого скота», – резюмировали в госпаблике местной администрации. В сообщении также отметили, что в хозяйствах округа рассчитывают, что урожайность культуры превысит прошлогодние показатели.

Урожайность не ниже прошлогодней ожидается и в Красночетайском округе. Там кукурузу посеяли в двух хозяйствах округа – сельхозкооперативах «Нива» и «Коминтерн». Техническая культура занимает площадь в 715 гектаров, треть которой уже убрана. Об этом сообщают в госпаблике местной администрации. Заготовлено уже свыше 6 тысяч тонн силоса. «Такой объем корма обеспечит качественное кормление скота в зимний период, что крайне важно для достижения высокой продуктивности животноводства», – отмечают в окружной администрации.

Нынешняя засушливая погода повлияла и на сроки сбора второго хлеба. Сегодня во всех муниципалитетах региона выкапывают картофель. По предварительным данным Минсельхоза Чувашии, урожайность пока составляет 244,9 ц/га. Но есть хозяйства, где этот показатель гораздо выше. Так, к примеру, в агрофирме «Слава картофелю» за счет постоянного полива удалось добиться урожайности в 300 ц/га. Об этом сообщили в госпаблике администрации Комсомольского округа.

Экватор по уборке картофеля преодолели в Батыревском округе. Из 660 гектаров, отведенных под «второй хлеб», там убрали 350, собрав при этом почти 10 тысяч тонн клубней. Урожайность, как сообщают в госпаблике местной администрации, составила 285 ц/га.

Отметим, что в Минсельхозе региона еще в начале августа спрогнозировали достойный урожай: валовой сбор картофеля, овощей и зерновых по подсчетам специалистов превысит усреднённые значения за последние 4 года.

Источник: cheb.mk.ru