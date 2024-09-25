В России стартовал пятый сезон масштабной акции по сбору макулатуры «БумБатл» Движения «Экосистема»

Юбилейный сезон акции «БумБатл» стартовал 23 сентября. В этом году масштабный экологический проект вновь проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология». Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно с 23 сентября по 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Участники, первыми сдавшие более пуда (16 килограммов) макулатуры в специальных пунктах приема, получат возможность обменять его на билет в театр, музей, на спортивное или другое мероприятие в своем регионе. Победители в категориях «вузы» и «колледжи» приедут на экскурсию в «зеленый офис» партнера проекта в Москве, лидеры «школьного» зачета встретятся с блогером, а для самых юных экологов проведут «бумажный праздник» в детском саду. Победители в семейной номинации получат в подарок поездку в столицу, билеты на культурное мероприятие и сертификат на фотосессию.

Второй год подряд «БумБатл» проходит под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема». В рамках «БумБатла» волонтеры движения проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе страны. Насыщенной станет первая неделя проекта: экоактивисты подхватят стартовую эстафету на ключевых региональных событиях и призовут россиян принять участие в «бумажной битве».