Росреестр удвоит стоимость выписок из ЕГРН

Росреестр планирует увеличить в два раза стоимость предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с 1 января 2025 года. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что бумажная выписка из ЕГРН будет стоить 1740 рублей для физлиц и 5100 для юрлиц (против 870 и 2550 рублей раньше), в электронном виде — 700 рублей для физлиц и 1400 рублей для юрлиц (против 350 и 700 рублей раньше).

Как отмечается в пояснительной записке, тарифы за предоставление сведений из ЕГРН не индексировались на протяжении восьми лет, несмотря на то, что среднегодовая инфляция за последние пять лет составила не менее 5% ежегодно.

В Росреестре считают, что увеличение платы позволит снизить нагрузку на ФГИС ЕГРН, что позволит ей функционировать бесперебойно.

Ветераны боевых действий, инвалиды и многодетные семьи смогут воспользоваться услугой со скидкой в 50%.

Источник: rg.ru