В Чувашии стартовал Межрегиональный турнир по адаптивному хоккею

Чувашия впервые в своей спортивной истории принимает матчи Межрегионального турнира по адаптивному хоккею «Хоккей для всех». Матчи пройдут на базе Регионального центра по хоккею с 24 по 27 сентября при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и Правительства Чувашской Республики.

Яркий спортивный праздник предваряла автограф- и фотосессия с Заслуженным мастером спорта СССР, олимпийским чемпионом Андреем Коваленко. Участники турнира взяли автографы и сфотографировались с именитым спортсменом, а главное – узнали, как их кумир начал заниматься спортом, сколько нужно тренироваться, чтобы стать чемпионом и многое другое. Кроме того, Андрей Коваленко оставил пожелание хоккеистам Чувашии на игровом свитере, который займет достойное место в музее «Легенды спорта Чувашии».

Далее состоялась церемония открытия межрегиональных соревнований. Старт турниру дали: помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров, начальника Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике назначен Иван Филиппов, Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, исполнительный директор Федерации адаптивного хоккея Антон Политов, Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, руководитель проекта благотворительного фонда «Это чудо» Наталья Головинская.

Отметим, главной площадкой состязаний Межрегионального турнира стал Региональный центр по хоккею столицы Чувашии. Здесь по итогам четырех дней будут определены победители и призеры в двух дивизионах – среди команд по следж-хоккею и команд слепых и слабовидящих.

В группе команд по следж-хоккею борьбу будут вести 9 команд: «Атал» (Чебоксары), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Волга-следж» (Саратов), «Нефтяник» (Альметьевск), «Медведи» (Киров), «Молния Прикамья» (Пермь), «Удмуртия» (Ижевск), «Сияжар» (Саранск), «Крылья мечты» (Пенза). Среди команд слепых и слабовидящих спортсменов будут состязаться: «Юман» (Чебоксары), «Ижсталь» (Ижевск) и «Молния Прикамья» (Пермь). Всего участниками состязаний стали представители 9 регионов ПФО: Чувашии, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областей.

Победители и призеры турнира будут награждены дипломами, медалями, кубками, ценными и памятными призами. Также будут отмечены лучшие игроки в четырех номинациях: вратарь, защитник, нападающий, тренер.

Для юных хоккеистов и их родителей будет организована околоспортивная программа – обзорная экскурсия по столице Чувашии и анимация.

Прямая трансляция будет вестись на портале Sportup в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/video/@media.sportup/all

Программа соревнований: https://sport.cap.ru/sport/organizaciya-sorevnovanij/arhiv-bannerov-za-2024-god/mezhregionaljnij-detskij-turnir-po-adaptivnomu-hok/programma-sorevnovanij

Минспорта Чувашии.