Более 60 комплексов фотовидеофиксации модернизируют в Чуваши

В текущем году по Чувашии будут модернизированы 64 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Автоматические комплексы фотовидеофиксации вносят существенный вклад в сокращение количества аварий, устранения зон высокой аварийности и уменьшения негативных последствий от ДТП. Снижение аварийности на автодорогах при помощи комплексов фотовидеофиксации позволяют выполнить целевые показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги».

КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии заключило контракт на модернизацию комплексов «Арена» до комплекса «Арена-СМ». Данные комплексы будут соответствовать современным требованиям. Кроме того к функционалу стационарных комплексов по фиксации нарушений ПДД по статье 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения) добавятся такие возможности, как фиксация нарушений ПДД по статьям: 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) и 12.20 КоАП РФ (нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки). Работы по модернизации будут выполнены до конца 2024 года, ввод комплексов будет осуществляться поэтапно, по мере готовности.

Напомним, что в республике насчитывается 277 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, 32 передвижных и 5 мобильных. До конца года в регионе планируется дополнительно оборудовать 50 аварийно-опасных участков автомобильных дорог новыми комплексами.

Минтранс Чувашии.