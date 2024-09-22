У частного дома должен быть хозяин

По данным Росреестра Чувашии в республике стоят на кадастровом учете около 9 тысяч индивидуальных жилых домов, построенных до 2012 года, и права на которые до сих пор не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

90 % собственников таких строений даже не догадываются, что, поставив в свое время дом на кадастровый учет, они не зарегистрировали право собственности. Кадучет — это лишь внесение технических характеристик здания. Фактически, эти дома стоят без официального хозяина, даже несмотря на то, что участок оформлен в собственность.

«Сегодня в республике проходит большая работа по выявлению недооформленной недвижимости. Почти 9 тысяч бесправных домов для республики — это очень много. И это не новые, а давно построенные дома. Мы рекомендуем гражданам посмотреть документы на свои строения. Если у них на руках имеется только технический план или паспорт, а нет свидетельства о регистрации или выписки из ЕГРН, и данные о доме не отображаются на Госуслугах, то нужно обратится в МФЦ для регистрации права собственности на дом», — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

Оформить право собственности на ранее учтенный индивидуальный жилой дом очень просто, если оформлено право на земельный участок под домом. Достаточно обратиться в любой офис МФЦ и подать заявление о регистрации права. За оформление первичного права собственности на дом, уплачивается минимальная госпошлина — 350 рублей.

Если дом стоит на учете, а право на земельный участок не оформлено, то нужно будет оформить и землю, и дом.

Какие преимущества появляются после регистрации дома? С момента внесения данных в ЕГРН вы становитесь полноправным владельцем индивидуального жилого дома. Его можно продать, подарить, завещать и т.д. При оформлении наследства с такими домами не возникнет сложностей. Нотариус получит все необходимые данные из Росреестра за считанные минуты. Можно провести газ, получить компенсацию, в случае утраты объекта в связи с чрезвычайными ситуациями. Вы можете отслеживать данные по объекту на Госуслугах и подать заявление о запрете совершения сделок с недвижимостью без вашего личного участия.

Россреестр по Чувашии.