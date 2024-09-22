22 Сен

Госпошлина за оформление квартиры или жилого дома

За регистрацию прав на квартиру или жилой дом необходимо уплатить госпошлину. Сейчас она составляет 2000 рублей для физических лиц.

Госпошлину уплачивает тот, на кого оформляют права. Если в результате сделки (купли-продажи, дарения и т.д. ) собственников становится несколько, то 2000 рублей могут разделить на всех новых владельцев жилья.

Если права оформляют по наследству, то каждый наследник уплачивает госпошлину самостоятельно в размере 2000 рублей. Даже если это один объект (например, родительский дом) и он делится на доли.

Оплатить госпошлину можно при подаче документов. Если у регистратора не будет сведений об оплате госпошлины, то это станет поводом для возврата документов без рассмотрения.

Есть категории граждан, которые освобождаются от уплаты госпошлины, например: малоимущие, ветераны Великой Отечественной войны, наследники участников СВО, лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и другие.

Бесплатно оформляется жилье по ранее возникшим правам (старые документы должны быть датированы не позднее 1998—1999 г.).

Управления Росреестра по Чувашской Республике/

Автор записи: anna

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