Как узнать, не попадает ли участок в охранную зону?

Планируете купить земельный участок и переживаете, вдруг он находится в какой-нибудь охранной зоне, а продавец об этом знает, но молчит? Можно ли самостоятельно проверить участок на наличие охранных зон?

Всего существует 28 зон с особыми условиями использования территорий. Называют их ЗОУИТы. Они накладывают определенные ограничения по использованию участков, например, на такой земле нельзя строить жилые дома или вовсе возводить какие-либо постройки.

Есть несколько способов для самостоятельной проверки земельных участков на наличие охранных зон. Самый простой – это изучить сведения на сайте Росреестра на Публичной кадастровой карте (pkk.rosreestr.ru). Этот сервис дает возможность наглядно посмотреть какие зоны проходят по определенной территории. В разделе меню «Слои» включите «ЗОУИТ» и они отобразятся зеленым цветом. Так вы сможете увидеть, есть ли на участке или рядом ЗОУИТы. Помимо номера, названия и границ зоны, указываются ограничения или ссылка на нормативный акт, которым установлены ограничения.

Для поиска охранных зон, можно воспользоваться и сервисом «Национальная система пространственных данных» (nspd.gov.ru). Посмотреть сведения в системе можно после авторизации через «Госуслуги».

Если участок попадает в охранную зону, рекомендуем заказать расширенную выписку из ЕГРН на интересующий земельный участок. Эта услуга будет платной. В выписке отобразятся те охранные зоны, которые внесены в ЕГРН. Заказать выписку можно в МФЦ, на «Госуслугах» и сайте Росреестра.

Важно помнить, что для достоверности результатов земельный участок должен иметь установленные границы — только в этом случае можно наглядно увидеть, как проходит зона по участку: полностью или частично, каков размер части и ее местоположение на участке.

Обратите внимание: продавец обязан отобразить в договоре купли-продажи существующие ограничения на участке, связанные с охранными зонами! Если эти сведения не будут указаны, то сделку приостановят.

В целом, не стоит бояться охранных зон, не все они устанавливают жесткие ограничения, но знать об их наличии и соблюдать установленный ими режим надо в обязательном порядке.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.