Жители Чувашии помогают прибывшим в регион курянам

Неравнодушные жители Чувашии продолжают оказывать помощь курянам. По данным ГКЧС, по состоянию на вечер 19 августа в республику прибыли 36 вынужденных переселенцев, в том числе 16 детей. 12 человек сейчас находятся в пункте временного размещения в Чебоксарском округе, остальные остановились у знакомых и родственников в Чебоксарах, Шумерле, Канаше, Алатырском и Порецком округах.

Так, к примеру, многодетные родители Тамара и Виталий Д. вместе с 4 детьми в начале августа были вынуждены покинуть родную Курскую область. Сначала семья хотела перебраться в Москву, но снимать там жилье оказалось слишком дорого. Тогда коллеги посоветовали ехать в Чувашию и предложили остановиться в доме в селе Стемасы Алатырского округа. От такой возможности семья отказываться не стала.

Как только в администрации Алатырского округа узнали, что к ним прибыли вынужденные переселенцы, тут же предложили им свою помощь. Неравнодушные жители и специалисты комплексного центра социального обслуживания населения помогли родителям собрать детей в школу. По словам властей, с образованием ребят вопрос тоже решили оперативно. Две дочери – 7 и 15 лет – ходят в Стемасскую общеобразовательную школу, 17-летний сын учится в техникуме дистанционно, а старший – уже работает.

С наступлением осени семье продолжают оказывать адресную помощь. Так, в госпаблике Алатырского комплексного центра соцобслуживания сообщили, что привезли товары первой необходимости, верхнюю одежду для детей и взрослых, заготовки на зиму и велосипед, о котором так мечтали ребята. Дело в том, что дом в Стемасах, где сейчас живут переселенцы из Курской области, находится в одном конце населенного пункта, а магазин и почта – в другом. «Вы исполнили наше желание иметь хотя бы маленькое средство передвижения. Теперь мы можем быстрее добраться до магазина за продуктами, особенно довольны дети этому подарку», — приводят слова главы семейства в госпаблике Алатырского комплексного центра соцобслуживания.

Добавим, что неравнодушные жители Чувашии продолжают активно отправлять гуманитарную помощь в пострадавшую от массированных атак неонацистов Курскую область. Так, в госпаблике Цивильского центра соцобслуживания сообщили, что направили собранные продукты питания и предметы первой необходимости в пункты временного размещения курян. Батыревцы, по сообщению госпаблика местного центра соцобслуживания, тоже протянули руку помощи – передали в пострадавшие приграничные районы мед, консервы, одежду. Кстати, те, кто хочет присоединиться к благотворительной миссии, но не знает, куда приносить гумпомощь, может подписаться на официальное сообщество любого регионального центра соцобслуживания населения – в каждом из них есть подробная инструкция, что именно необходимо людям, попавшим в беду, а также указаны конкретные адреса, по которым принимают посылки.

cheb.mk.ru