Военным возместят расходы за использование автомобиля в отдельных случаях

Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например, в командировках или отпусках. Постановление об этом подписано.

Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих». Но процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована. До сих пор военнослужащие получали её только за поездки в поезде или самолёте, предоставив в качестве подтверждения проездные документы.



Непосредственно порядок возмещения расходов за пользование автомобильным транспортом будут определять МВД, Министерство обороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба. Это закреплено постановлением Правительства.



Источник: сайт Правительства РФ.