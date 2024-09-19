Единый информационный день в Шумерле прошел 18 сентября в стенах ДК «Восход». В рабочую группу под руководством заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Екатерины Филипповой вошли глава города Шумерли Эдуард Васильев, председатель Собрания депутатов города Сергей Яргунин, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников.

Повестка дня состояла из трех основных тем. Об изменениях налогового законодательства, вступающих в силу с 1 января 2025 года, собравшимся рассказала главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДС подразделения УФНС России в Шумерле Анна Окина. Изменения в частности коснутся упрощенной системы налогообложения (УСН), НДФЛ, налога на прибыль и др.



Все нюансы программы долгосрочных сбережений присутствовавшим подробно разъяснила и.о. заместителя главы администрации города по экономическим и финансовым вопросам – начальник финансового отдела Ольга Мухина. Программа долгосрочных сбережений, запущенная в стране с начала 2024 года, предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.



Тему технического обслуживания и безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования осветил начальник службы подземных газопроводов филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в Шумерле Алексей Кошелев. «В вопросе безопасности газопотребления важно быть неравнодушными», — призвал горожан в своем выступлении специалист.



Екатерина Филиппова рекомендовала управляющим компаниям ускорить процесс подготовки паспортов готовности многоквартирных домов к новому отопительному сезону. «К 30 сентября все работы по модернизации тепловых сетей должны быть завершены», — констатировала куратор города в сфере ЖКХ.



Курирующий в республике развитие единоборств Игорь Софронов призвал шумерлинцев уделять внимание своему здоровью и напомнил, что несколько дней назад в нашем городе на базе «Олимпа» открылась секция самбо.



Сергей Мельников и Сергей Яргунин поблагодарили горожан за активную гражданскую позицию и вклад в развитие родного города.

Ольга Дмитриева.