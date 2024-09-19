Вопросов накопилось немало

18 сентября в Шумерлинском муниципальном округе состоялся Единый информационный день.

Встречи с населением прошли в Торханском и Туванском сельских поселениях. Основные темы

дня — изменения в налоговом законодательстве и программа долгосрочных сбережений.

Одна из встреч состоялась в деревне Молгачкино. С основными вопросами собравшихся ознакомили зам. главы администрации по социальному развитию — начальник отдела образования и спорта администрации Шумерлинского МО Ренат Чебутаев, начальник Торханского ТО Алина Сергеева, представители ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому району и филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Шумерле.



Вопросов у сельчан накопилось немало: они просили провести работы по установке бордюрных ограждений на переправе через речку Березовку, уделить внимание разваливающимся домам, за содержанием которых никто не следит.



Жители деревни также жаловались на существенные неудобства при оплате за газоснабжение: приходится находиться в тесном помещении и стоять в длинных очередях. Пенсионеры, не умеющие платить за услуги онлайн, просили создать для них хоть какие-то условия.

В Мыслеце, где состоялась вторая встреча, также собрались неравнодушные люди. Здесь был поднят вопрос необходимости проведения водопровода. В этом году, например, он был проведён в Бреняшах и Молгачкино.



Среди присутствовавших на информдне мнения в этом вопросе разделились — у многих имеются скважины и колодцы, и они не видят надобности в проведении водопровода. Как было отмечено, для участия в программе инициативного бюджетирования необходимо протокольное решение. Для того, чтобы его принять и окончательно разрешить вопрос по водоснабжению, будет проводиться дополнительная встреча с населением.



Также были подняты вопросы по поводу аварийного состояния моста, необходимости спила деревьев на крутом повороте по ул. Центральной, очистки пруда.



До жителей была доведена информация, что в этом году округ выиграл грант в размере 7 млн рублей, и эти средства будут направлены именно в Торханское поселение на проведение ремонта дороги от нефтебазы в сторону Шумерли.

Татьяна Александрова.

Еще одна информгруппа встретилась с жителями Туванского сельского поселения.

Члены информгруппы рассказали сельчанам об изменениях налогового законодательства, о выгодности и надежности программы долгосрочных сбережений, о вопросах регистрации пользователей в личном кабинете Чувашской энергосбытовой компании и возможности оплаты коммунальных платежей за электрическую энергию через интернет, о техническом обслуживании и безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

О ходе проведения уборочных работ в республике и в округе в частности участникам информдня доложил руководитель муниципалитета Дмитрий Головин. Также глава округа остановился на вопросах развития института самозанятых, рассказал о поддержке государства и о субсидировании самозанятых в 2024 году.



Итоги этой встречи подвела руководитель информгруппы — министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

Вторая встреча состоялась в деревне Лесные Туваны. Сельчан также ознакомили с основными темами дня, ответили на их вопросы о строительстве в деревне детской игровой площадки и сельского клуба.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.