С 5 по 8 сентября на базе АУ «ФОЦ “Белые камни”» прошла первая часть проекта «Региональная стажировка организаторов “Чистых игр” по Чувашской Республике». Цель мероприятия – обучение экоактивистов среди молодежи организации природоохранных мероприятий в новом формате соревнований по раздельному сбору отходов «Чистые игры».

Для реализации были привлечены опытные эксперты из г. Уфа и г. Пермь – Дойникова Альбина и Квиткин Андрей – начиная с 2017 года они организуют «Чистые игры» в своих регионах, а также являются выдающимися деятелями в сфере экологического просвещения.

Дойникова Альбина – региональный координатор «Чистых Игр» в

Республике Башкортостан, координатор школьного экологического отряда «Дельфин» МАОУ Школа 85 г. Уфа, эконаставник. Работает юристом, юридически сопровождает два предприятия. Счастливая многодетная мама троих детей. Награждена грамотами и благодарностями Министерства природных ресурсов и экологии Республики Башкортостан.

Квиткин Андрей – региональный координатор «Чистых Игр» по пермскому краю, организатор пешеходных и велосипедных экологических прогулок, экскурсий, квестов. За 7-летний опыт работы принял участие в организации более 300 просветительских мероприятий, в том числе более 40 чистых игр. Член общественных советов при управлении по экологии Перми, краевой инспекции по экологии и природопользованию; зампредседателя АНО «Пермский молодежный центр», член совета краевого ВООП (общество охраны природы); любитель природы.

Также свой опыт передала команда АНО «Экотрансформация», уже в 11 раз организующая «Чистые игры» в г. Чебоксары. Было подготовлено большое количество улучшенных материалов, для того, чтобы стажёры смогли успешно провести мероприятие в своём муниципальном округе и поучаствовать в Турнире Кубка Чистоты Чувашкой Республики. Он пройдёт с 20 сентября по 30 октября, а результаты будут подведены на закрытии года экологии.

4 дня в «Белых камнях» пролетели стремительно в тёплой дружеской атмосфере, никто не оставался в стороне: под ярким сентябрьским солнцем играли в волейбол, рисовали на шопперах с помощью упавших листьев, пели и танцевали под чувашские песни. А не совсем стабильный интернет позволил устроить отдых от социальных сетей.

Пройдя стажировку, представители 15 муниципальных округов Чувашской Республики и Республики Марий Эл – молодые, неравнодушные люди, деятельные общественники от 14 до 35 лет, решившие развивать собственную землю – получили сертификаты участника, памятные призы, стартовый комплект организатора, внутри которого находятся необходимые каждому предметы.

В данном мероприятии примут участие не менее 1025 человек: студенты, школьники, работающая молодёжь, волонтёры, активисты.

Проект реализуется при Грантовой поддержке Движения Первых.