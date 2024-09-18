Прокуратура и Минздрав Чувашии провели совместный прием граждан

17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов. В Центральной городской больнице состоялся совместный прием граждан, организованный прокурором Чувашии Эдуардом Гиматовым и вице-премьером Правительства Чувашии — министром здравоохранения Владимиром Степановым.

Участие в нем приняли 10 граждан, которые пришли с вопросами, касающимися оказания медицинской помощи, ненадлежащего качества оказания медицинских услуг в частных клиниках, доступности лекарственных препаратов и лечебного питания, а также других важных аспектов здравоохранения. Всем обратившимся даны разъяснения и рекомендации для решения возникших вопросов, часть из них требует детального изучения и взята на ведомственный контроль.

Вице-премьер Правительства Чувашии Владимир Степанов отметил, что подобные межведомственные приемы играют ключевую роль в обеспечении качественной и доступной медицинской помощи.

«Мы стремимся создать открытый диалог между властью и населением. Этому способствуют личные приемы граждан и, конечно, прямое общение с жителями в социальных сетях. Каждый из этих механизмов позволяет не только выявить существующие проблемы, но и найти пути их решения», — отметил Владимир Степанов.

Руководитель Минздрава Чувашии Владимир Степанов также подчеркнул, что пациенты, столкнувшиеся со спорными ситуациями, могут в рамках первой инстанции обратиться к руководителям медицинских организаций. Для удобства пациентов по поручению министра на сайтах больниц актуализированы и размещены графики приемов главных врачей, что позволяет каждому желающему заранее записаться на консультацию и обсудить вопросы напрямую с руководством учреждения.

Прокурор Чувашии Эдуард Гиматов отметил, что зачастую пациенты не обладают достаточными знаниями о своих правах и возможностях, предусмотренных законодательством в области здравоохранения.

«Важно, чтобы каждый гражданин знал свои права и мог получить необходимую помощь без лишних преград. Наше сотрудничество с Минздравом Чувашии позволяет эффективно решать такие вопросы. Мы планируем продолжить практику межведомственных приемов граждан, чтобы лично понимать проблемы, с которыми сталкиваются жители республики и, конечно, оперативно добавиться их реального разрешения во взаимодействии с органом исполнительной власти», — подчеркнул прокурор.

В завершение приема Эдуард Гиматов и Владимир Степанов выразили готовность продолжать работу в этом направлении и призвали граждан активно участвовать в подобных мероприятиях. Совместный прием граждан стал не только площадкой для обсуждения насущных проблем, но и шагом к созданию еще более открытой и доступной системы здравоохранения в Чувашии.

Минздрав Чувашии.