Найти профессионалов: в эфир вышли ролики о том, как центры «Работа России» помогают предприятиям

АНО «Национальные приоритеты» и Минтруд России запустили коммуникационную кампанию по продвижению услуг кадровых центров «Работа России». Акцент сделан на том, чем эти центры могут быть полезны работодателям. Среди доступных инструментов: подбор специалистов, оказание отдельных HR-услуг, массовые отборы, обучение и повышение квалификации специалистов по заявкам работодателей. «Персональный консультант подберет специалистов, организует их обучение до нужного уровня квалификации, и это бесплатно!», – говорится в материалах кампании, которые размещаются на ТВ, радио, в интернете и наружной рекламе.

Герои видеороликов рассказывают истории о том, как кадровые консультанты центров «Работа России» помогают предприятиям найти квалифицированных специалистов разного профиля, а соискателям – получить работу своей мечты.

За пять лет реализации национального проекта «Демография» уже открылись 562 модернизированных центров в 73 регионах страны. Комплексная модернизация кадровых центров – это не только изменение интерьеров и формирование современного визуального пространства, а также обучение и развитие сотрудников. За время реализации проекта более 20 тыс. сотрудников служб занятости прошли программы повышения квалификации, получили новые знания и профессиональные навыки, став кадровыми и карьерными консультантами.

«К концу 2024 года в России будет работать более 900 современных кадровых центров, а все учреждения службы занятости будут трансформированы до конца 2028 года, – отметил глава Минтруда России Антон Котяков. – При этом модернизация службы занятости – это не только обновление пространства, важнее другое: кадровые центры «Работа России» становятся надёжными партнёрами работодателей, помогая подбирать им квалифицированные кадры для создания конкурентоспособных и эффективных команд, местом, где гражданину могут помочь построить карьеру мечты. В кадровых центрах можно записаться на бесплатное переобучение, выбрать для себя тот карьерный трек, который позволит наилучшим способом реализовать способности человека».

Коммуникационная кампания нацелена на то, чтобы привлечь к услугам кадровых центров внимание самых разных работодателей – от малого бизнеса до крупных корпораций. Среди очевидных для них преимуществ – тесное сотрудничество центров занятости с образовательными организациями, возможность подготовки специалистов под требования работодателей.

Взаимодействие с предприятиями в обновленных кадровых центрах строится в формате адресной помощи, учитывающей особенности бизнеса, текущую экономическую ситуацию, а также социодемографические тренды и тенденции на рынке труда. При поиске и подборе квалифицированных специалистов работодателей сопровождают персональные кадровые консультанты. Услуги предоставляются как в офлайн-формате, так и онлайн на портале «Работа России».

Среди оказываемых услуг – переупаковка вакансий, программа обучения и повышения квалификации для кандидатов и сотрудников, субсидирование найма определенных категорий соискателей, подбор работников в условиях дефицита кадров и многое другое.

Основной онлайн-ресурс для подбора работников – единая цифровая платформа «Работа России». На ней размещено почти 1,7 млн вакансий и 9,7 млн резюме, функционируют специальные разделы для работодателей: например, «Целевое обучение», «Практики и стажировки». В первом случае – работодатель может заключить договор на обучение будущих студентов под свои потребности. Во втором – сформировать у молодых специалистов представление о непосредственном процессе работы, а также повысить уровень вовлеченности и подготовки будущих кадров, за счет прохождения практики или стажировки на конкретном предприятии.

Проект по комплексной модернизации позволяет обеспечить соответствие службы занятости постоянно меняющимся требованиям рынка труда, включая прогнозирование потребности в трудовых ресурсах, организацию и проведение специальных мероприятий по профилированию работодателей.

Справочная информация

По национальному проекту «Демография» служба занятости проходит модернизацию, переходя на единые стандарты под федеральным брендом «Работа России». В 2023 году комплексная трансформация всей сети кадровых центров завершилась в 17 пилотных регионах. Это Республика Тыва, Республика Чувашия, Республика Удмуртия, Пермский край, Белгородская, Владимирская, Калужская, Костромская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Самарская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области.

В 2024 году комплексная модернизация службы занятости проводится в Камчатском крае, Севастополе, республиках Башкортостан, Карелия и Мордовия, а также в Архангельской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Псковской, Саратовской и Ярославской областях.