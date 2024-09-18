Международное сотрудничество, получение нагрудного знака «Доброволец России», развитие инфраструктуры добровольчества: что обсудили на Окружном форуме добровольцев #МЫВМЕСТЕ

В Чувашской республике завершился Окружной форум добровольцев #МЫВМЕСТЕ для представителей Уральского и Приволжского федеральных округов. Заключительный форум в этом году был посвящен деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» и объединил 300 волонтёров из 20 регионов России и 34 эксперта.

«Мы хотим, чтобы на следующий год на территории нашей республики уже проходило всероссийское мероприятие. На этих выходных у нас проходит очень много мероприятий по всей стране: в Казани, Татарстане, соседней республике, проходит окружной патриотический форум, в Саранске – межрегиональная премия, также проходит по линии патриотической деятельности «Страна героев». Буквально сам только приехал оттуда. Также у нас проходила в Волгограде «Зарница 2.0» и Всероссийский конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Такие мероприятия, коллеги, конечно, сплачивают нас, и мы очень хотим, чтобы в целом развитие как добровольческой деятельности, так и молодёжной политики и других направлений, как патриотическое воспитание, развивалось у нас в стране», – сказал начальник Управления Главы Чувашской Республики по молодёжной политике Иван Филиппов.

Панельные дискуссии форума были посвящены знакомству участников с повесткой добровольчества, её изменениями, а также взаимодействию волонтёров из разных стран СНГ. Руководитель направления Росмолодёжь.Добро Юлия Устинова отметила, что в ближайшее время на сайте Федерального агентства по делам молодёжи разместят перечень документов для получения нагрудного знака «Доброволец России», а также поблагодарила волонтёров их непереоценимый вклад и помощь жителям Курской, Белгородской, Брянской областей.

Помимо этого, было замечено, что инфраструктура волонтёрства развивается по всей стране:

«У нас в стране 88 Ресурсных центров развития добровольчества, которые реализуют государственные задачи в сфере волонтёрства и 806 Добро.Центров – некоммерческих организаций, госучреждений, которые привлекают людей в решение социальных вопросов. Их количество продолжит расти, поступают новые и новые заявки на получение социальной франшизы Добро.Центров», – рассказал исполнительный директор Ассоциации Добро.рф Кирилл Антонов.

На форуме прошёл мастер-класс на тему «Волонтёры-медики». На нём участники вместе с экспертом Кариной Антоновой, координатором направления «Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий» Чувашского регионального отделения ВОД «Волонтёры-медики», научились правильному выполнению сердечно-лёгочной реанимации и применили полученные знания на практике с помощью манекена-симулятора. Участники вместе с координатором Всероссийского образовательного проекта «Поколение ZОЖ» Дарьей Ивлевой поучаствовали в дебатах «Образ жизни меняет тебя», в рамках которых подискутировали на различные темы, связанные с ведением здорового образа жизни, познакомились с Всероссийским образовательным проектом «Поколение ZОЖ» и узнали, как открыть свой Штаб здоровья.

«На стратегических сессиях участники работали над созданием стандарта добровольческой деятельности в сфере сохранения исторической памяти, помощи ветеранам, обсудили направления дальнейшего развития сообщества и познакомились с формами корпоративного волонтёрства и способах поддержки добровольцев в бизнес сфере. Помимо этого, нам удалось собрать предложения по региональным партнёрам и их включению в Международную выставку-форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, регистрация на которую будет открыта уже 19 сентября. Уверена, мы ещё встретимся с нашими участниками, продолжим нашу плодотворную работу и подведём итоги этого года уже в декабре», – отметила заместитель руководителя направления Росмолодёжь.Добро Анастасия Баканова.

2024 год объявлен годом волонтёрства СНГ, поэтому на Окружные форумы добровольцев #МЫВМЕСТЕ приглашают и иностранных волонтёров.Исполнительный директор Республиканского общественного объединения «Медицинская Молодёжь» Асан Абдикеримулы рассказал о том, что за пять лет они обучили больше двух тысяч казахских студентов. Они оказывают помощь по пяти направлениям: работа в лечебных учреждениях и при ЧС, профориентация школьников, популяризация донорства и повышение грамотности населения. Кроме того, волонтёры навещают взрослых и детей в хосписах онкологических клиниках. Проектный менеджер Ассоциации Волонтёров Узбекистана Интизор Абдураимова рассказала о добровольческом движение «Делай добро». В нём состоят медики, которые безвозмездно помогают людям.

Помимо этого, участники поучаствовали в квизе «От волонтёрства к медицине», в рамках которого они отвечали на вопросы про медицину и волонтёрство. Также во время форума они встретились с Ильей Авербухом, призёром Олимпийских игр, хореографом-постановщиком, продюсером ледовых шоу и спортивных мероприятий.

Волонтёры посетили полезную программу, выгуляли 15 собак в муниципальном приют «Право на жизнь», где выгуляли. Они прошли авторский эко-маршрут по природным территориям ООПТ Чувашии и объектам культурного наследия в рамках проекта «Развитие экологического туризма «Колесим по Чувашии» и сходили на экскурсию в Микрохирургию глаза. Помимо этого, волонтёры провели развлекательную программу для 15 детей, находящихся на длительном лечении, в Социально-реабиталиционном центр для несовершеннолетних. Помимо этого, в Чебоксарах был открыт мурал, посвященный 5-летию Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Рядом с ним, во дворе ЧПК им. Никольского, участники форума благоустроили клумбы и высадили около 30 цветов.

На форуме прошла экскурсионная программа по Чебоксарам для семей военнослужащих СВО в рамках Всероссийского проекта «Добрые каникулы в России» от Росмолодёжь.Добро, направленного на поддержку семей военнослужащих СВО, детей и молодёжи новых регионов России, подопечных благотворительных фондов, а также на воспитание подрастающего поколения. Они также посетили деловую программу.

В этом году участниками окружных форумов добровольцев #МЫВМЕСТЕ стали представители комитетов по делам молодёжи, занимающиеся развитием добровольчества в регионе, региональных министерств и ведомств, участники Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, крупных всероссийских организаций, а также корпоративные добровольцы. Четыре форума в Биробиджане, Вологде, Ростове-на-Дону и Чебоксарах объединили 1000 участников из 89 регионов России, включая новые территории, а также 10 стран СНГ. На форумах волонтёры работали над стандартом добровольческой деятельности в сфере сохранения исторической памяти, помощи ветеранам, которые войдут в создание итогового документа, а также вносили предложения по региональным партнёрам Международной выставки-форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Помимо этого, они познакомились с деятельностью ВОД «Волонтёры-медики», ВОД «Волонтёры Победы», ВОД «Волонтёры культуры», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, совершили добрые дела по всем регионам проведения форумов и открыли муралы, посвящённые 5-летию Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Организатором мероприятия в Чебоксарах выступают направление Росмолодёжь.Добро, Ассоциация Добро.рф, Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ при поддержке Правительства Чувашской республики.